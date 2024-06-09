Ще 1270 окупантів, 2 ППО й понад 230 одиниць іншої техніки: втрати ворога на 9 червня

9 червня 2024, 07:15
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Сили оборони ліквідували ще 1270 російських загарбників. Окрім того, знищили 236 одиниць ворожої техніки.

Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 518 тисяч загарбників.

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Втрати ворога на 9 червня

  • Особового складу – близько 518 560 (+1270),
  • танків – 7869 (+26),
  • бойових броньованих машин – 15 131 (+26),
  • артилерійських систем – 13593 (+60),
  • РСЗВ – 1097 (+2),
  • засобів ППО – 836 (+2),
  • літаків – 357 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 982 (+37),
  • крилатих ракет – 2277 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 562 (+78),
  • спеціальної техніки – 2253 (+5).

Втрати ворога на 9 червня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Спецпризначенці ГУР знищили російський буксир

  • Зауважимо, що напередодні, 6 червня, спецпідрозділ ГУР завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн" або "Протей" біля берегів тимчасово окупованого Криму.
  • Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно загарбників знищено

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Автор: Юлія Муріна