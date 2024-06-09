Ще 1270 окупантів, 2 ППО й понад 230 одиниць іншої техніки: втрати ворога на 9 червня
9 червня 2024, 07:15Читать новость на русском
Сили оборони ліквідували ще 1270 російських загарбників. Окрім того, знищили 236 одиниць ворожої техніки.
Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 518 тисяч загарбників.
Дивіться також На Півдні знищили два ворожі ракетні комплекси "Панцир"
Втрати ворога на 9 червня
- Особового складу – близько 518 560 (+1270),
- танків – 7869 (+26),
- бойових броньованих машин – 15 131 (+26),
- артилерійських систем – 13593 (+60),
- РСЗВ – 1097 (+2),
- засобів ППО – 836 (+2),
- літаків – 357 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 982 (+37),
- крилатих ракет – 2277 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 562 (+78),
- спеціальної техніки – 2253 (+5).
Спецпризначенці ГУР знищили російський буксир
- Зауважимо, що напередодні, 6 червня, спецпідрозділ ГУР завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн" або "Протей" біля берегів тимчасово окупованого Криму.
- Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно загарбників знищено
- .