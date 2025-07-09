Укр Рус
24 Канал Новини України Мінус 1050 окупантів і 424 одиниці техніки та озброєння: втрати ворога на 9 липня
9 липня, 06:45
1

Мінус 1050 окупантів і 424 одиниці техніки та озброєння: втрати ворога на 9 липня

Юлія Муріна
Основні тези
  • Сили оборони ліквідували 1050 окупантів і знищили 424 одиниці ворожої техніки та озброєння за добу.
  • Загальні втрати Росії перевищили 1 029 000 тисяч бійців.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1050 окупантів. Також наші захисники й захисниці знищили 424 одиниці ворожої техніки й озброєння.

Станом на ранок 9 липня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 029 000 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також ССО провели наліт на позицію ворога поблизу кордону з Росією

Втрати ворога на 9 липня 2025 року

  • Особового складу – близько 1 029 660 (+1050),
  • танків – 11000 (+5),
  • бойових броньованих машин – 22969 (+2),
  • артилерійських систем – 30102 (+68),
  • РСЗВ – 1434 (+0),
  • засобів ППО – 1193 (+1),
  • літаків – 421 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44457 (+227),
  • крилатих ракет – 3439 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54575 (+119),
  • спеціальної техніки – 3929 (+2).

Дивіться також Сирський підбив підсумки за червень: скільки російських цілей уразили Сили оборони

Втрати ворога на 9 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

 