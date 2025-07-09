9 липня, 06:45
Мінус 1050 окупантів і 424 одиниці техніки та озброєння: втрати ворога на 9 липня
Основні тези
- Сили оборони ліквідували 1050 окупантів і знищили 424 одиниці ворожої техніки та озброєння за добу.
- Загальні втрати Росії перевищили 1 029 000 тисяч бійців.
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1050 окупантів. Також наші захисники й захисниці знищили 424 одиниці ворожої техніки й озброєння.
Станом на ранок 9 липня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 029 000 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також ССО провели наліт на позицію ворога поблизу кордону з Росією
Втрати ворога на 9 липня 2025 року
- Особового складу – близько 1 029 660 (+1050),
- танків – 11000 (+5),
- бойових броньованих машин – 22969 (+2),
- артилерійських систем – 30102 (+68),
- РСЗВ – 1434 (+0),
- засобів ППО – 1193 (+1),
- літаків – 421 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44457 (+227),
- крилатих ракет – 3439 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54575 (+119),
- спеціальної техніки – 3929 (+2).
Дивіться також Сирський підбив підсумки за червень: скільки російських цілей уразили Сили оборони