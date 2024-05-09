ЗСУ ліквідували 1300 окупантів, танки, артсистеми та ББМ: втрати ворога 9 травня
9 травня 2024, 07:37Читать новость на русском
Російські війська не відмовились від загарбницьких планів в Україні, а тому продовжують зазнавати колосальних втрат. Сили оборони ефективно нищать особовий склад та техніку ворога.
Лише упродовж цієї доби противник втратив 1300 окупантів. Якими є втрати російської армії станом на сьогодні, 9 травня, у сакральну для росіян дату, розповів Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.
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Від початку повномасштабного вторгнення в Україні ворог втратив уже 478 730 вояк.
Втрати Росії станом на сьогодні
- особового складу – близько 478730 (+1300) осіб
- танків – 7429 (+11)
- бойових броньованих машин – 14281 (+35)
- артилерійських систем – 12340 (+23)
- РСЗВ – 1058 (+1)
- засоби ППО – 793 (+1)
- літаків – 349 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9775 (+47)
- крилаті ракети ‒ 2192 (+41)
- кораблі /катери ‒ 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16618 (+69)
- спеціальна техніка – 2027 (+8)
Головне про ситуацію на фронті
- За даними Гентабу, упродовж минулої доби відбулося 146 бойових зіткнень.
- Ворог завдав 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
- Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах, 10 районах зосередження особового складу та 1 іншому важливому об'єкту противника.