ЗСУ ліквідували 1300 окупантів, танки, артсистеми та ББМ: втрати ворога 9 травня

9 травня 2024, 07:37
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Російські війська не відмовились від загарбницьких планів в Україні, а тому продовжують зазнавати колосальних втрат. Сили оборони ефективно нищать особовий склад та техніку ворога.

Лише упродовж цієї доби противник втратив 1300 окупантів. Якими є втрати російської армії станом на сьогодні, 9 травня, у сакральну для росіян дату, розповів Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.  

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Від початку повномасштабного вторгнення в Україні ворог втратив уже 478 730 вояк.

Втрати Росії станом на сьогодні

  • особового складу – близько 478730 (+1300) осіб
  • танків – 7429 (+11)
  • бойових броньованих машин – 14281 (+35)
  • артилерійських систем – 12340 (+23)
  • РСЗВ – 1058 (+1)
  • засоби ППО – 793 (+1)
  • літаків – 349 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9775 (+47)
  • крилаті ракети ‒ 2192 (+41)
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16618 (+69)
  • спеціальна техніка – 2027 (+8)

Втрати ворога станом на 9 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу

Головне про ситуацію на фронті

  • За даними Гентабу, упродовж минулої доби відбулося 146 бойових зіткнень.
  • Ворог завдав 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
  • Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах, 10 районах зосередження особового складу та 1 іншому важливому об'єкту противника.
Автор: Анастасія Лукашевська