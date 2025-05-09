Знищено ще 1300 окупантів та купу їхньої техніки: втрати Росії на 9 травня

Росіяни продовжили вести активні бойові дії попри оголошене Кремлем "перемир'я". ЗСУ стоять на захисті нашої держави та за минулу добу ліквідували 1300 російських окупантів.

Вороже військо втрачає не тільки живу силу, але й купу своєї техніки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

особового складу – близько 963 270 (+1300) осіб;

танків – 10 786 (+4);

бойових броньованих машин – 22 433 (+4);

артилерійських систем – 27 588 (+36);

РСЗВ – 1 380 (+1);

засобів ППО – 1 157 (+1);

літаків – 372 (+0);

гелікоптерів – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35 446 (+39);

крилатих ракет – 3 197 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 47 724 (+120);

спеціальної техніки – 3 875 (+0).

Втрати ворога на 9 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, днями в Запорізькій області спецпризначенці ГУР звільнили 3 солдатів підрозділу "Артан Х" з російського полону. Захисники провели ближній бій з окупантами. Воїни е лише звільнили побратимів, а й отримали трофейну зброю та важливі дані.