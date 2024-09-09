Ще 1150 окупантів і 117 одиниць російської техніки: втрати ворога на 9 вересня

Українькі захисники та захисниці ліквідували ще 1150 російських загарбників. Окрім того, наші воїни знищили 117 одиниць ворожої техніки.

Станом на ранок 9 вересня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 626 тисяч бійців.

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Втрати ворога

Особового складу – близько 626 410 (+1150) осіб,

танків – 8639 (+3),

бойових броньованих машин – 16906 (+9),

артилерійських систем – 17830 (+26),

РСЗВ – 1180 (+0),

засобів ППО – 942 (+0),

літаків – 368 (+0),

гелікоптерів – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14897 (+33),

крилатих ракет – 2588 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 24262 (+44),

спеціальної техніки – 3049 (+2).

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Втрати ворога на 9 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ