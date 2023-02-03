Українські військові влаштували засідку у ворожому тилу і зірвали штурм біля Вугледара

Захисники України продовжують робити все можливе для того, щоб прогнати ворога з рідної землі. Так, вони влаштували засідку загарбникам, а також зірвали штурм поблизу Вугледара.

Успішну роботу неподалік Вугледара виконали воїни ССО спільно з бійцями 72-ї окремої механізованої бригади, передає 24 Канал. Вони не лише посприяли поповненню статистики втрат ворога, а ще й взяли двох бійців у полон.

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Штурм окупантів майстерно зірвали

Як розповідають військові, вони влаштували засідку на шляху висування танкового підрозділу ворога. Мовиться про 155-у бригаду морської піхоти. Нагадаємо, що базується вона у Владивостоці.

Чим відома ця бригада? Нагадаємо, що вона брала участь у штурмі Києва у лютому та березні 2022 року. Крім того, її бійці заходили до Ірпеня та Бучі, мародерили та здійснювали інші воєнні злочини.

Яких втрат вдалося завдати ворогові? Наші захисники розповідають, що спільно знищили модернізований російський танк Т-80. Причому зробили це до того, як бойова машина вийшла на вогневу позицію.

Захисники України влаштували засідку ворогові біля Вугледару: дивіться відео

Пропаганда промила мізки полоненим

Між українськими військовими та солдатами "другої армії світу" почався бій. У його результаті вдалося полонити двох членів танкового екіпажу. Відомо, що вони – контрактники та морські піхотинці.

Я прийшов добровольцем у якийсь добровольчий загін... Я пішов не відразу, не з 24 лютого. Упродовж шести місяців була обробка (інформаційне зомбування – 24 Канал) у плані: "Тут потрібна наша допомога", "Якщо не ми, то ніхто",

– розповідає окупант.

Його слова демонструють, що російська пропаганда, на жаль, працює бездоганно. Полонений переповів, що серед мешканців країни-агресорки ширилася інформація про те, що в Україні дійсно планують вбити російськомовних. Тож він свідомо пішов їх захищати. І нам, можливо, було б його шкода. Але ж ні, адже в такі байки ми ще могли повірити на початку березня 2022 року, але точно не зараз.

Водночас він зізнався, що так званих нацистів, про яких ледь не цілодобово розповідають по російських телеканалах, в Україні він не бачив. Ми собі уявляємо, яким було його здивування, коли він потрапив у полон, де його залатали, відігріли та погодували. Він, мабуть, не так собі це все уявляв.

Втім, на жаль, з українськими військовополоненими росіяни поводять себе абсолютно інакше. І це ми можемо побачити по тих, кого нам вдається повернути додому після місяців перебування у лещатах ворога.

Наостанок зауважимо, що наші військові не лише змогли зірвати штурм ворога на Вугледарському напрямку. Вони зробили це майстерно, уникнувши будь-яких втрат. А що стосується втрат, то станом на 3 лютого вдалося відправити на той світ 129 870 російських загарбників. За минулу добу статистику поповнили 840 бійців "другої армії світу".