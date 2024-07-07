Сили оборони уразили найбільш далекобійну САУ "Піон" на Бєлгородщині

Росіяни продовжують зазнавати колосальних втрат під час повномасштабної війни проти України. Зокрема, вдалося уразити найбільш далекобійну САУ "Піон".

Сили оборони уразили російську 203-мм самохідну артилерійську установку 2С7 "Піон" у Бєлгородській області. Це зробили воїни "Requiem group" Сил спеціальних операцій.

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САУ здатна вести вогонь на 30 кілометрів

Ворог використовував "Піон" для обстрілів Харківщини. Окрім цього, система мала підготовлену та добре замасковану позицію.

Її вдалося уразити за допомогою FPV-дрона.

Самохідні артилерійські системи 2С7 "Піон" є найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою на озброєнні російської армії. З неї можна вести вогонь на понад 30 кілометрів.

Така дальність є недосяжною для артилерійських систем радянського зразка, а також деяких західних систем, при використанні звичайних уламково-фугасних снарядів.

Сили оборони уразили САУ "Піон" дивіться відео

Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували ще 1150 окупантів. Загальні втрати особового складу вже перевищили понад 550 тисяч росіян. Однак ворог продовжує загарбницьку війну, намагаючись просунутися вглиб українських територій.