На Донеччині окупанти вивозять загиблих тачками: вражаюче відео

28 листопада 2022 , 18:08
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Джерело:

Денис Казанський

Попри чисельну перевагу російської армії, окупанти масово гинуть на війні в Україні. Зокрема, за добу 27 листопада російські загарбники втратили 590 своїх солдатів.

На лінії фронту у селищі Майорськ (Горлівка) на Донеччині окупанти зазнали поразки від ЗСУ. Багато російських солдатів відправились на "концерт Кобзона".

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Вбитих і поранених вивозять тачками

Судячи з відео, окупанти дислокуються під залізничним мостом. Після важкого бою з українськими військовими російські найманці вивозять тіла своїх побратимів на господарських тачках. 

Окупанти вивозять тіла загиблих тачками: дивіться відео

Де найгарячіша точка фронту

Наразі місто Бахмут є найгарячішою точкою бойових дій в Україні. Росіяни стягнули туди всі свої сили й постійно намагаються наступати. Ворожі війська використовують всі види артилерії, реактивні системи залпового вогню, міномети й танки.

Напередодні військовий капелан Марк Купчененко розповів, що в Бахмуті відбувається справжнє пекло. Росіяни посилюють тиск і постійно йдуть у штурм. Обстріли не вщухають взагалі. Наші воїни докладають надлюдських сил, щоб втримати позиції.

Втрати окупантів станом на 28 листопада

  • Особового складу – 590 людей,
  • Танків – 2908 (+3) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 5861 (+5) одиниця,
  • артилерійських систем – 1899 (+2) одиниць,
  • РСЗВ – 395 (+0) одиниць,
  • засобів ППО – 209 (+0) одиниць,
  • літаків – 278 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
  • крилатих ракет – 531 (+0),
  • кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) одиниць,
  • спеціальної техніки – 163 (+0).
Зверніть увагу! Через високу активність бойових дій підрахувати точні остаточні втрати окупантів неможливо.

До теми – Карта бойових дій станом на 28 листопада: дивіться відео

 

Автор: Анна Романюк