На Донеччині окупанти вивозять загиблих тачками: вражаюче відео
Джерело:Денис Казанський
Попри чисельну перевагу російської армії, окупанти масово гинуть на війні в Україні. Зокрема, за добу 27 листопада російські загарбники втратили 590 своїх солдатів.
На лінії фронту у селищі Майорськ (Горлівка) на Донеччині окупанти зазнали поразки від ЗСУ. Багато російських солдатів відправились на "концерт Кобзона".
Цікаво Українські десантники знищили окупантів і зайняли їхню позицію біля Бахмута: потужне відео
Вбитих і поранених вивозять тачками
Судячи з відео, окупанти дислокуються під залізничним мостом. Після важкого бою з українськими військовими російські найманці вивозять тіла своїх побратимів на господарських тачках.
Окупанти вивозять тіла загиблих тачками: дивіться відео
Де найгарячіша точка фронту
Наразі місто Бахмут є найгарячішою точкою бойових дій в Україні. Росіяни стягнули туди всі свої сили й постійно намагаються наступати. Ворожі війська використовують всі види артилерії, реактивні системи залпового вогню, міномети й танки.
Напередодні військовий капелан Марк Купчененко розповів, що в Бахмуті відбувається справжнє пекло. Росіяни посилюють тиск і постійно йдуть у штурм. Обстріли не вщухають взагалі. Наші воїни докладають надлюдських сил, щоб втримати позиції.
Втрати окупантів станом на 28 листопада
- Особового складу – 590 людей,
- Танків – 2908 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5861 (+5) одиниця,
- артилерійських систем – 1899 (+2) одиниць,
- РСЗВ – 395 (+0) одиниць,
- засобів ППО – 209 (+0) одиниць,
- літаків – 278 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
- крилатих ракет – 531 (+0),
- кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) одиниць,
- спеціальної техніки – 163 (+0).
До теми – Карта бойових дій станом на 28 листопада: дивіться відео