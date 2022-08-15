Дрон-камікадзе завдав удару по спостережній вишці росіян: вона завалилася

Українські військові знищують ворога та все, що з ним пов'язане, різними способами. Один із них – використання дронів-камікадзе. І саме про його ефективну роботу ми розповімо далі.

російські військові щоденно зазнають втрат у війні проти України. А все тому, що наші військові роблять максимум для того, щоб вибити ворога з нашої землі.

Читайте також Ще один збитий Ка-52 ворога та цинічний обстріл Салтівки: головне за 173 день війни

Спостережної вишки більше немає

На відео, яке в мережу виклав український активіст Сергій Стерненко, можна побачити результати ефективної роботи ЗСУ. Наші військові за допомогою дрона-камікадзе зруйнували спостережну вишку ворога.

У відео можна побачити не лише момент влучання "пташки". А й саме падіння. Вишка простояла якихось кілька секунд, після чого акуратно похилилась додолу та перестала виконувати свої функції.

Дрон-камікадзе збив ворожу вишку: дивіться відео

Як зауважив Сергій Стерненко, це може бути та сама вишка у росії, про яку він розповідав напередодні. Тоді він ділився інформацією, яка поширювалась місцевими телеграм-каналами.

Там зазначили, що ввечері 14 серпня у селі Козинка, що у Грайворонському районі Бєлгородської області, підірвали вишку. З її допомогою оглядали частину кордону з Україною.

Відомо, що це не просто вишка, аВін буцімто призначений для моніторингу ситуації довкола та гасіння можливих пожеж. Але ворог ці установки використовує й в інших цілях. Одна з яких – військове спостереження.

Якщо ми вже заговорили про знищену вишку, то не зайвою буде згадка про втрати ворога у війні проти України. Від початку повномасштабного вторгнення 43 750 окупантів потрапили на "концерт кобзона". Упродовж минулої доби свіжі "квитки" отримали 200 загарбників.

Тисячі одиниць техніки тепер брухт

Крім того, на балансі ворожої армії стало значно менше техніки. У ворога на 1 827 танків, 4 141 бойову броньовану машину, 985 артилерійських систем, 261 одиницю реактивних систем залпового вогню, а також 136 одиниць засобів ППО менше.

А ще після 24 лютого окупанти не дорахуються 233 літаків, 195 гелікоптерів, 787 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 187 крилатих ракет, 15 суден, 3 044 автомобілів і автоцистерн, а також 92 одиниць спеціальної техніки.

Зауважимо, що найбільше втрат упродовж минулої доби ворог зазнав саме на Донецькому напрямку. Там зараз ведуться запеклі бої.

Варте уваги – Мусієнко розповів, що росія не готується завершувати війну: дивіться відео