Атака на кросбайках: ЗСУ знищили мотоциклетний штурм ворога на Краматорському напрямку

Українські військові на Краматорському напрямку успішно відбили штурм ворожої мотоциклетної групи. Завдяки аеророзвідці, артилерії та FPV-дронам окупанти зазнали втрат, а їхню атаку було зірвано.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця". На Краматорському напрямку захисники зірвали штурм окупантів на мотоциклах.

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Атака на кросбайках: швидкість не допомогла

Ворог залучив до штурму групу із чотирьох кросових мотоциклів, розраховуючи на їхню маневровість і швидкість. Росіяни намагалися обійти українські позиції та атакувати з неочікуваного напрямку, проте українські оператори дронів вчасно виявили загрозу та скоординували артилерійський вогонь.

Російська мотоциклетна атака провалилася: дивитися відео

По групі мотоциклістів спершу відпрацювала артилерія, а для остаточної ліквідації було використано FPV-дрони. Влучні удари знищили одного штурмовика, що змусило решту мотоциклістів зупинитися й шукати укриття.

Підкріплення ворога теж не врятувало

Росіяни спробували підсилити атаку, відправивши ще одну мотоциклетну групу та танк. Однак українські військові виявили і знищили ці підкріплення.

Українські захисники продовжують утримувати свої позиції та знищувати ворога, який намагається використовувати будь-які засоби для прориву.