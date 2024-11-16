На Курщині росіяни під час спроби штурму втратили 17 одиниць техніки: разюче відео

У Курській області російська армія продовжує зазнавати шалених втрат у людському ресурсі та техніці. Під час чергових спроб штурмів позицій ЗСУ окупанти втратили аж 17 одиниць техніки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка. Генерал також показав відео, як окупанти зазнали своїх чергових втрат.

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Як росіяни втратили 17 одиниць техніки на Курщині

Павлюк розповів, що 17 одиниць техніки російські загарбники в Курській області втратили тільки через підрив на мінах.

На цьому напрямку завдяки мінно-вибуховим загородженням, професійно обладнаним фахівцями 12 окремого полку підтримки та інженерно-саперними підрозділами інших частин Сухопутних військ, знищено близько 30% ворожої техніки під час спроби просування,

– розповів генерал.

На кадрах, які оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ, можна побачити, як російська техніка буквально палає внаслідок ефективної роботи наших захисників. Навіть ті окупанти, які намагалися сховатися від пильних очей наших військових, були також успішно ліквідовані.

Як росіяни втрачали техніку в Курській області / Відео з фейсбуку Олександра Павлюка

Олександр Павлюк подякував військовим за високий професіоналізм та результативну бойову роботу проти ворога.

До речі, у Генштабі ЗСУ 16 листопада повідомили, що ворог за минулу добу втратив 1650 військових на фронті, а також близько 165 одиниць техніки. Серед втрат у техніці були танки, бойові броньовані машини, артсистеми, спецтехніка тощо.