Задвохсотили "Амура": Сили оборони ліквідували командира загону БпЛА кадирівців
- Ліквідовано командира загону БпЛА кадирівців з позивним "Амур".
- Загибель окупанта підтвердив командир спецпідрозділу "Ахмат" Алаудінов.
Українські захисники продовжують завдавати окупантам величезних втрат. Серед ліквідованих загарбників і командир загону БпЛА кадирівців спецпідрозділу "Ахмат" російського міноборони з позивним "Амур".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Командир загону БпЛА кадирівців "Амур" ліквідований
Ліквідацію "Амура" вже підтвердив командир спецпідрозділу "Ахмат". Однак, коли саме загинув загарбник, Апті Алаудінов не уточнив.
З відкритих джерел відомо, що загін, який очолював "Амур", використовує у повномасштабній війні Росії проти України FPV-дрони, зокрема, на оптоволокні, дрони-камікадзе "Молнія-2" і розвідувальні Supercam.
Алаудінов неодноразово писав у телеграм-каналі, що група "Амура" діє в Курській області.
У Мелітополі знищили броньовик з кадирівцями
- Зауважимо, напередодні, 3 квітня, на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вибухнув броньований російський "Тигр". Це підтвердили в ГУР.
- Усередині перебував ворожий екіпаж й десант окупаційного підрозділу "Ахмат восток".
- За даними воєнної розвідки України, втрати ворога склали щонайменше 5 кадировців.
- У ГУР наголосили, за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата.