Бачу п'яних гостей, кидаю букетик: 92 бригада з гумором показала, як нищить ворога

Українські військові продовжують знищувати ворога. Захисники з 92 бригади показали кумедне відео, на якому можна побачити, як гарно поповнюється статистика втрат загарбників.

Вони не лише завдали удару по окупантах, а й показали свою роботу на відео. Правда, не минулося без властивого українцям почуття гумору. Такого гарного ролика про втрату ворога ми давно не бачили.

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Відпровадили "гостів"

Відомо, що результативну роботу виконували військові з 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. Вони завдали чимало клопоту окупантам на Луганщині.

Весь ролик обкрутили в навколовесільній тематиці. Від чого він став ще кумеднішим, а спостерігати за метушнею ворога стало ще приємніше.

Молодята, підготуватися до першого танцю. Бачу п'яних гостей зі сторони молодої. Файно є. Маю з собою букетик. Можу скинути (і полетів з дрона снаряд окупантам на голову – 24 Канал),

– кажуть у вступній частині.

Далі ролик показує нам іншу сцену з загарбниками. Наші військові між собою домовляються, хто що робить:

Відпрацьовуємо по гостях, як будуть йти додому. Ти будеш проводжати?

Плюс. Готові.

Можемо знімати фату.

Дуже добре. А ви скільки поклали у конверт?

Як завжди, 333!

Наші захисники продовжують знищувати ворога: дивіться відео

Наступний момент. Голос за кадром каже, що на місце прибули "запорожці" з чорними пакетами. Вони займуться "збиранням залишків зі столів".

Що ж, якщо ми заговорили про втрати ворога, то несправедливо буде оминути увагою свіженьку статистику. Нам є чим вас потішити, якщо ви випадково пропустили.

Скоро буде 150 тисяч "пакетів"