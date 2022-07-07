ЗСУ добряче потріпали окупантів, мають відпочити, – Данілов про відхід від Лисичанська

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що українські захисники та захисниці добряче потріпали "другу армію світу" під Лисичанськом.

За його словами, дуже багато росіян, які ступили на ту землю, зараз "відпочивають в іншому світі".

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При цьому багато окупантів перебувають у шпиталях на окупованих територіях Донбасу.

Дуже багато їх (росіян – 24 канал) відпочиває, скажімо так, в іншому світі. Дуже багато їх сьогодні "відпочиває" в шпиталях, які знаходяться на території Російської Федерації, на території частини Луганської та Донецької областей. Такий відпочинок,

– сказав Данілов.

Насправді ситуація складна

Олексій Данілов наголосив, що війна триває і вона буде тривати ще певний проміжок часу. Вона не буде короткою, оскільки що ворог не знімає своїх завдань. Він підкреслив, що Путін не планує обмежуватись лише тими територіями, на яких зараз йдуть бойові дії.

Завдання просте – це повне знищення нашої держави. Інших завдань у Путіна немає. Якщо хтось вважає, що це буде обмежуватися територією Луганської області, Донецької області, частиною півдня нашої країни, – це все омана, таких планів у них немає. У них план один: знищення повне нашої держави, нашої державності, вищого військово-політичного керівництва нашої країни та всіх українців, які дбають про незалежність нашої країни. Таке завдання,

– нагадав секретар РНБО.

Відхід ЗСУ з Лисичанська: головне

3 липня ЗСУ вимушено відійшли з Лисичанська. Ворог просто стирав все довкола своєю артилерію та закидав лінію фронту "гарматним м'ясом". Поки що сили росіян у техніці та живій силі переважають, тож воїнам довелось відійти, щоб зберегти свої життя.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що ми все повернемо. Проте найголовніше наразі зберегти життя воїнів.

Під час боїв за місто загинули чимало наших воїнів, проте відхід українських захисників та захисниць вдався без втрат. Росіяни зазнали значно більше втрат під час штурму Лисичанська – там тисячі вбитих та поранених.

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