10 авіаударів, 200 вогневих: ЗСУ на Півдні нищили склади, опорні пункти та скупчення ворогів

Збройні Сили України 10 разів атакували ворога з авіації. Внаслідок атаки наших військовослужбовців окупанти втратили понад сотню одиниць особового складу та майже 20 одиниць техніки.

Також російські окупанти втратили склади зі зброєю. Про це повідомило оперативне командування "Південь" проти ночі 21 липня.

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російські окупанти зазнали втрат на Півдні

За даними командування, ситуація в Південнобузькій операційній зоні – складна, проте контрольована Силами оборони. Окупанти воюють на зайнятому рубежі оборони, а ознак створення ударних угруповань немає.

Українські сили 10 разів вдарили по ворогу з авіації – тричі за допомоги гелікоптерів та сім разів із застосуванням бомбардувальників та літаків штурмової авіації. ЗСУ атакували:

5 разів – ворожі опорні пункти;

3 рази – скупчення живої сили та техніки на Херсонщині;

двічі влучили в склади боєприпасів на Миколаївщині та Херсонщині.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 200 вогневих завдань, а окупанти втратили:

111 одиниць особового складу;

гаубицю "Мста-Б";

2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С";

безпілотний літальний апарат типу "Елерон";

13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

Підтверджено знищення командного і командно-спостережного пункту, ще 6 складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах,

– повідомило командування.

Додали, що штормова погода в північно-західній частині Чорного моря створює передумови до посилення активності руху ворожих мін.

Проте корабельно-катерне угруповання чорноморського флоту зменшило склад. У морі залишилися 2 ракетні судна та 1 великий десантний корабель.

Коротко про останні втрати ворога

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