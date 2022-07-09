Дуже плідний день: на Півдні ЗСУ знищили майже 200 окупантів та 42 одиниці важкої техніки
Захисники південних областей України за добу знищили дві сотні окупантів. Також завдали значних втрат ворогу в техніці.
Зокрема, "демілітаризували" 42 одиниці важкої техніки. Про це повідомили у зведенні за 8 липня в оперативному командуванні "Південь".
Зауважте Як французькі ПТРК "Milan-2" гатять по окупантах: у Міноборони показали відео
Окупанти двічі кидали в бій диверсантів
Наразі ситуація в цій оперативній зоні досить складна. Проте вона контрольована підрозділами армії України. Окупанти не ведуть наступальних дій, а лише намагаються там втримати свої оборонні рубежі. Також не зафіксовані спроби створювати ударні угруповання, тому передумов просуванню ворога немає.
Хоч і переважно росіяни дотримуються тактики контрбатарейної боротьби, все ж трапляються прямі вогневі зіткнення. Для прикладу, в цей день їхні диверсійні групи по 10 осіб намагалися прорватись в районі Князівки та Ольгіного. Проте ці дії на Херсонщині були безуспішними для ворога, тому росіяни відступили зі значними втратами.
Які втрати ворога на Півдні України 8 липня
Наші захисники змогли ліквідувати 194 військових окупаційної армії росії. Також підірвали 3 склади з боєприпасами окупантів. Серед 42 одиниць знищеної техніки були:
- 2 РСЗВ "Град",
- 2 командно-штабні машини;
- 4 зенітні гарматно-ракетні комплекси "Панцир-С1",
- пуско-зарядна установка зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2";
- 6 самохідних гаубиць типу "Акація";
- 26 військових автомобілів;
- 1 безпілотник-розвідник "Орлан-10";
Зокрема, таких значних втрат ворогу спричинили пари наших штурмовиків, які завдавали авіаударів по скупченню противника в районі Снігурівки.
Ворог зменшив кількість кораблів у морі
Через значне погіршення погоди у Чорному морі почався шторм. Тому ворогу довелося скоротити майже вдвічі своє корабельне угруповання в цій зоні.
На варті залишились лише 2 надводні та 1 підводний ракетоносії. Також там стоять 3 великі десантні кораблі. Залишаються націленими на Україну 20 крилатих ракет типу "Калібр". Тому загроза ракетних ударів залишається на високому рівні.
Докладніше про ситуацію на Півдні 8 липня: дивіться відео
Також штормом прибило до узбережжя Одеси 2 морські міни. На щастя, їх вчасно виявили та знешкодили, тому ніхто не постраждав.
Раніше – росіяни "анонсували" удари по Одесі: дивіться відео