Дуже плідний день: на Півдні ЗСУ знищили майже 200 окупантів та 42 одиниці важкої техніки

9 липня 2022 , 04:08
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Захисники південних областей України за добу знищили дві сотні окупантів. Також завдали значних втрат ворогу в техніці.

Зокрема, "демілітаризували" 42 одиниці важкої техніки. Про це повідомили у зведенні за 8 липня в оперативному командуванні "Південь". 

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Окупанти двічі кидали в бій диверсантів  

Наразі ситуація в цій оперативній зоні досить складна. Проте вона контрольована підрозділами армії України. Окупанти не ведуть наступальних дій, а лише намагаються там втримати свої оборонні рубежі. Також не зафіксовані спроби створювати ударні угруповання, тому передумов просуванню ворога немає.

Хоч і переважно росіяни дотримуються тактики контрбатарейної боротьби, все ж трапляються прямі вогневі зіткнення. Для прикладу, в цей день їхні диверсійні групи по 10 осіб намагалися прорватись в районі Князівки та Ольгіного. Проте ці дії на Херсонщині були безуспішними для ворога, тому росіяни відступили зі значними втратами. 

Які втрати ворога на Півдні України 8 липня

Наші захисники змогли ліквідувати 194 військових окупаційної армії росії. Також підірвали 3 склади з боєприпасами окупантів. Серед 42 одиниць знищеної техніки були:

  • 2 РСЗВ "Град",
  • 2 командно-штабні машини;
  • 4 зенітні гарматно-ракетні комплекси "Панцир-С1",
  • пуско-зарядна установка зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2";
  • 6 самохідних гаубиць типу "Акація";
  • 26 військових автомобілів;
  • 1 безпілотник-розвідник "Орлан-10";

Зокрема, таких значних втрат ворогу спричинили пари наших штурмовиків, які завдавали авіаударів по скупченню противника в районі Снігурівки.

Ворог зменшив кількість кораблів у морі 

Через значне погіршення погоди у Чорному морі почався шторм. Тому ворогу довелося скоротити майже вдвічі своє корабельне угруповання в цій зоні.

На варті залишились лише 2 надводні та 1 підводний ракетоносії. Також там стоять 3 великі десантні кораблі. Залишаються націленими на Україну 20 крилатих ракет типу "Калібр". Тому загроза ракетних ударів залишається на високому рівні.

Докладніше про ситуацію на Півдні 8 липня: дивіться відео 

Також штормом прибило до узбережжя Одеси 2 морські міни. На щастя, їх вчасно виявили та знешкодили, тому ніхто не постраждав. 

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Автор: Олександр Марчак