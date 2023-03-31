В українських військ на півдні врожайний день: Гуменюк перерахувала втрати ворога

Лівобережна частина Херсонщини все ще залишається під окупацією агресора. Загалом на Південному напрямку ситуація є досить складною, але українські сили оборони продовжують бойову роботу, яка має певні результати.

Про це 24 Каналу розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона повідомила про втрати окупанта за 30 березня на півдні України.

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30 березня на Південному напрямку було демілітаризовано 17 окупантів та 10 одиниць техніки, серед якої танки, 2 одиниці автобронетехніки, антидронова рушниця, наземний пункт управління БпЛА, 2 безпілотних розвідувальних об'єкти, 2 міномети.

Цю зброю ворог використовував, аби нищити та руйнувати правобережжя Херсонщини.

Ворог обстрілює Херсонщину

За повідомленнями речниці Оперативного командування "Південь", 30 березня також було знищено спостережний пункт, пункт польового зберігання боєприпасів і пункт боєприпасів до систем ППО. Цим ворог намагається захищати свої літаки, які скидають на правий берег керовані авіаційні бомби.

Таких авіаударів за минулу добу ворог здійснив три. В основному вони були спрямовані на Бериславський район, там, де є промислові підприємства. Вони намагаються бити по них, бити по сільськогосподарських угіддях, щоб здетонували ті залишки сміття, які вони залишили, відступаючи з Херсонщини,

– додала спікерка.

Цим окупанти підривають початок польових робіт в регіоні, який завжди робив ставку на аграрний сектор.

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На Херсонщині досі є міни

Гуменюк також повідомила про випадки підриву цивільного населення.

30 березня на автівці поблизу великої Олександрівки підірвалися люди, одна особа загинула, одна отримала важкі поранення і опіки. 31 березня троє електриків в Посад-Покровському підірвалися на міні, один з них загинув, двом надається медична допомога.

Це характерна особливість Херсонщини, де зараз тривають стабілізаційні заходи, дуже багато підривів. Люди намагаються якомога швидше відродити регіон, власне і промислове господарство, і це призводить до того, що відбуваються такі підриви,

– додала Гуменюк.

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