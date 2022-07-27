У ворога знову "сумні" новини: ЗСУ ліквідували склад боєприпасів, 2 гаубиці і багато живої сили

27 липня 2022 , 17:31
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Джерело:

Оперативне командування "Південь"

Ситуація на Півдні напружена й ситуація змінюється швидко. Ворог продовжує масовані обстріли по рубежах оборони, але наші воїни завдають окупантам значних втрат.

Лише за минулу добу, 26 липня, ракетно-артилерійські підрозділи Півдня виконали понад 150 вогневих завдань.

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Окупанти втратили багато техніки та склад боєприпасів

ЗСУ вдалося закріпити вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях.

Крім цього, окупанти втратили:

  • щонайменше 51 живої сили,
  • 2 гаубиці "Мста-Б",
  • 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки,
  • склад боєприпасів у Солдатському.

Загальні втрати ворога

Зауважимо, що ЗСУ ліквідували вже понад 40 тисяч росіян. Загалом від 24 лютого загальні втрати росії у війні проти України склали:

  • особового складу – 40 070 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків – 1738 (+1) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3971 (+12) одиниць;
  • артилерійських систем – 883 (+3) одиниць;
  • РСЗВ – 258 одиниць;
  • засоби ППО – 117 одиниць;
  • літаків – 222 одиниць;
  • гелікоптерів – 190 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 726 (+4),
  • крилаті ракети – 174,
  • кораблі /катери – 15 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2847 (+12) одиниць;
  • спеціальна техніка – 75.

Місця на російських кладовищах заповнені. Жителі росії вже скаржаться, що звичайних громадян немає де ховати, а на старих могилах їхніх рідних ховають загиблих у "спецоперації". 

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Автор: Анастасія Кушпіт