У ворога знову "сумні" новини: ЗСУ ліквідували склад боєприпасів, 2 гаубиці і багато живої сили
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Ситуація на Півдні напружена й ситуація змінюється швидко. Ворог продовжує масовані обстріли по рубежах оборони, але наші воїни завдають окупантам значних втрат.
Лише за минулу добу, 26 липня, ракетно-артилерійські підрозділи Півдня виконали понад 150 вогневих завдань.
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Окупанти втратили багато техніки та склад боєприпасів
ЗСУ вдалося закріпити вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях.
Крім цього, окупанти втратили:
- щонайменше 51 живої сили,
- 2 гаубиці "Мста-Б",
- 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки,
- склад боєприпасів у Солдатському.
Загальні втрати ворога
Зауважимо, що ЗСУ ліквідували вже понад 40 тисяч росіян. Загалом від 24 лютого загальні втрати росії у війні проти України склали:
- особового складу – 40 070 (+200) осіб ліквідовано;
- танків – 1738 (+1) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3971 (+12) одиниць;
- артилерійських систем – 883 (+3) одиниць;
- РСЗВ – 258 одиниць;
- засоби ППО – 117 одиниць;
- літаків – 222 одиниць;
- гелікоптерів – 190 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 726 (+4),
- крилаті ракети – 174,
- кораблі /катери – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2847 (+12) одиниць;
- спеціальна техніка – 75.
Місця на російських кладовищах заповнені. Жителі росії вже скаржаться, що звичайних громадян немає де ховати, а на старих могилах їхніх рідних ховають загиблих у "спецоперації".
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