Знищили ущент: на Півдні HIMARS вдарили по російському комплексу "Оса"

Наші військові дають відсіч ворогу на всіх напрямках фронту. Зокрема, вони нищать особовий склад та техніку росіян.

Наші захисники продовжують завдати втрат окупантам. Зокрема, на Південному напрямку вдалося знищити ворожий зенітно – ракетний комплекс "Оса".

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Оператори скоригували вогонь HIMARS

️Під час розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру Сил Спеціальних Операцій, попри погану видимість, виявив зенітно – ракетний комплекс "Оса", який ворог застосовував проти наших військ.

️ Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно – артилерійського підрозділу Сил оборони України.

Комплекс ворога повністю знищено.

Наші військові знищили зенітно – ракетний комплекс: дивіться відео

Втрати ворога на 16 січня

Тільки за останню добу окупанти втратили на війні в Україні 1100 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року – 372 090 солдатів.

Яких втрат зазнав ворог