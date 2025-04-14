Розвідка Британії оцінила втрати Росії у живій силі у війні від початку 2025 року

Британська розвідка проаналізувала втрати російської армії в Україні за перші майже 4 місяці 2025 року. Попередньо, окупанти втратили понад 130 тисяч одиниць живої сили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт від розвідки Великої Британії.

Цікаво Ми б’ємо точно, – артилеристи уразили позицій Росії на Запорізькому напрямку

Які ж втрати у ворога від початку 2025 року

У британській розвідці зазначили, що у 2025 році Росія, ймовірно, зазнала втрат у своїх солдатах у 138 000 одиниць. Мовиться як про вбитих, так і поранених військовослужбовців країни-агресорки.

Аналітики, з посиланням на дані Генштабу ЗСУ, стверджують, що у березні 2025 року середньодобові втрати росіян становили приблизно 1 300 осіб. Цей показник зріс з 1250 у лютому 2025 року, але залишається нижчим за щоденні показники майже у 1 600 втрачених солдатів, які були у Росії наприкінці 2024 року.

Зростання кількості втрат тривало до початку квітня 2025 року, і це, ймовірно, є результатом посилення російських атак уздовж лінії фронту. Російські війська, ймовірно, намагаються відновити штурми по лінії фронту після періоду менших атак у перші місяці року,

– мовиться у звіті.

У відомстві також наголошують, що, попри відносно стабільну лінію фронту, зареєстровані втрати росіян у 2025 році залишаються значно вищими, ніж у порівнянні з весною 2024 року, коли щоденні втрати ворога постійно були нижче 1 000 одиниць живої сили.

За даними британської розвідки, з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Росія, ймовірно, зазнала втрат у понад 920 000 солдатів.

До слова, у Генштабі ЗСУ у щоденному звіті про втрати ворога 14 квітня розповіли, що за минулу добу наші захисники ліквідували ще 1 310 окупантів. Загальні втрати російської армії наближаються до 934 тисяч осіб.