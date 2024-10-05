Спецпризначенці СБУ влаштували ворогу справжню "дорогу гніву": епічне відео

Щодня українські воїни змушують ворога дорого платити за те, що вони ступили на нашу землю. У СБУ вразили цифрою знищеної за тиждень російської техніки.

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ поділилися своїми досягненнями за тиждень, що минув. Їхні високоточні удари не залишають ворогу шансів — вони гинуть разом з уламками своєї техніки.

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Втрати росіян, завдані СБУ

Так, за минулий тиждень воїни Служби безпеки України "відмінусували":

10 танків

33 ББМ

18 артсистем і РСЗВ

4 системи ППО та одну систему РЕБ/РЕР

219 одиниць автотранспорту

25 БпЛА та 22 антени зв’язку

148 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій

2 склади з боєприпасами

Також було ліквідовано 176 окупантів.

До слова, за останню добу по всьому фронту було знищено ще понад 1200 загарбників. Загалом від початку вторгнення втрати ворога перевищують 600 тисяч.

Нагадаємо, що російські військові втратили понад 2 100 осіб під час штурму Вугледара за участю 155 та 40 бригад морської піхоти.