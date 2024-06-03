Особовий склад та артилерія: у Міноборони відзвітували про нові рекорди втрат росіян за місяць

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат на полі бою. У Міноборони України відзвітували про втрати загарбників у травні.

За інформацією українського оборонного відомства, наші військові ліквідували у травні 38 940 російських окупантів. Це найбільший показник за місяць.

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Місячний рекорд

Українські військові знищили у травні рекордну кількість окупантів.

38 940 – втрати російських військових у травні 2024 року,

– мовиться в повідомленні.

Однак це не єдиний рекорд, який встановили у травні наші захисники. Також було знищено 1160 російських артилерійських систем. Це найбільші втрати для російської артилерії за два роки війни.

Крім цього, у травні українські захисники знищили 860 БМП. Це другий найкращий результат з початку повномасштабного вторгнення. Більшу кількість БМП було знищено тільки у березні 2022 року.

Втрати ворога на 3 червня 2024 року

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1270 російських загарбників. Окрім того, знищили майже дві сотні одиниць ворожої техніки. Загальні втрати Росії на ранок 3 червня вже перевищили 511 тисяч бійців. Окрім того, в агресора мінус понад 72 тисячі одиниць техніки.

Втрати Росії на 3 червня