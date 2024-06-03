Особовий склад та артилерія: у Міноборони відзвітували про нові рекорди втрат росіян за місяць
Джерело:Міноборони України
Росія продовжує зазнавати колосальних втрат на полі бою. У Міноборони України відзвітували про втрати загарбників у травні.
За інформацією українського оборонного відомства, наші військові ліквідували у травні 38 940 російських окупантів. Це найбільший показник за місяць.
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Місячний рекорд
Українські військові знищили у травні рекордну кількість окупантів.
38 940 – втрати російських військових у травні 2024 року,
– мовиться в повідомленні.
Однак це не єдиний рекорд, який встановили у травні наші захисники. Також було знищено 1160 російських артилерійських систем. Це найбільші втрати для російської артилерії за два роки війни.
Крім цього, у травні українські захисники знищили 860 БМП. Це другий найкращий результат з початку повномасштабного вторгнення. Більшу кількість БМП було знищено тільки у березні 2022 року.
Втрати ворога на 3 червня 2024 року
За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1270 російських загарбників. Окрім того, знищили майже дві сотні одиниць ворожої техніки. Загальні втрати Росії на ранок 3 червня вже перевищили 511 тисяч бійців. Окрім того, в агресора мінус понад 72 тисячі одиниць техніки.
Втрати Росії на 3 червня
- Особового складу – близько 511 130 (+1270),
- танків – 7779 (+14),
- бойових броньованих машин – 15 002 (+22),
- артилерійських систем – 13280 (+47),
- РСЗВ – 1090 (+1),
- засобів ППО – 824 (+3),
- літаків – 357 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10739 (+40),
- крилатих ракет – 2268 (+0),
- кораблів/катерів – 27 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18159 (+67),
- спеціальної техніки – 2199 (+4).