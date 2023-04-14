Еліта російського спецназу загинула на війні в Україні: на відновлення підуть десятиліття

Під час повномасштабної війни проти України загинула еліта російського спецназу. Москві знадобляться роки, аби відновити її.

Про це з посиланням на секретні оцінки США, повідомляє впливова американська газета.

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Сили оборони знищили еліту ворожого спецназу

Інформація, про яку раніше не повідомляли, стала відомою через "витік" секретних документів. Американські офіційні особи пояснили свої оцінки надмірною залежністю російських командувачів від спецпідрозділів, які були використані у складі передових піхотних формувань, що зазнали величезних втрат, зазначає видання.

До речі, зазвичай співробітникам спецназу доручають різного роду таємні місії з високим ризиком. Однак, під час повномасштабного вторгнення старше командування ворога, яке прагнуло використати імпульс і скептично ставилося до майстерності своїх "звичайних" бійців відхилилося від норми. Елітним силам наказали вступити в прямі бої.

Швидке виснаження підрозділів російського спецназу, кажуть оглядачі, змінило динаміку війни з самого початку, серйозно обмеживши здатність Москви використовувати таємну тактику для підтримки звичайних бойових операцій.

Офіційні особи США вважають, що приголомшливі втрати, яких зазнали ці підрозділи, зроблять їх менш ефективними не лише в Україні, але й в інших частинах світу, де діють російські війська, згідно з оцінками, які варіюються від кінця 2022 року до початку цього року,

– зазначає видання.

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Втрати ворога видно з супутника

Знищення цих одиниць видно на супутникових знімках, представлених серед "витоку" матеріалів. Згідно з документом, фотографії до і після, на яких показано базу 22-ї окремої бригади спецназу на півдні Росії, показують, що "постраждали всі, крім однієї, п'ять російських окремих бригад спецназу, які повернулися з бойових дій в Україні наприкінці літа 2022 року".

Згідно з оцінками, 22-га та дві інші бригади спецназу втратили відбійців.

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Для відновлення Росії знадобляться десятиліття

У документах зазначено, що для відновлення сил спецпризначення Росії знадобляться десятиліття. До речі, на підготовку бійця такого підрозділу потрібно щонайменше 4 роки.

Хоча конкретні цифри втрат не наводяться, у Пентагоні приводять дані з перехоплень розмов російських військових. В одному лише 346-му підрозділі з

До речі, журналісти зауважують, що оцінки уряду США узгоджуються з спостереженнями аналітиків. Старший науковий співробітник Дослідницького інститут зовнішньої політики Роб Лі каже, що мотострілецька піхота агресора виявилася неефективною. Тож командування намагалося компенсувати це елітними підрозділами морпіхами та спецназом. Роб Лі наводить декілька прикладів, коли російські спецназівці зазнали величезних втрат:

штурм Харкова;

битва за Маріуполь;

штурм Вугледара.

Додамо, як зазначає видання, у документах також йдеться, що витрати Росії на елітні війська матимуть каскадні наслідки. Зокрема, втрату певної здатності навчати воєнізовані групи нетрадиційній тактиці ведення війни, "яку Росія використовувала для просування своїх інтересів за кордоном".

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 14 квітня Росія вже втратила понад 181 тисячу своїх бійців.