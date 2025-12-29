Це реально так, – Сирський вказав на велику проблему Росії зараз
- З боку Росії сьогодні на фронті зосереджено понад 700 тисяч військових, щодня ворог втрачає в боях орієнтовно тисячу з них.
- Росія планувала сформувати 14 нових дивізій, але втілити свої плани повною мірою їй не вдається через шалені втрати особового складу.
Путін днями заявив, що на фронті нині перебуває понад 700 тисяч його солдатів. Російські так звані воєнкори, підрахувавши, скільки раніше росіян було мобілізовано і скільки підписали контрактів, виявили розбіжність в понад мільйон осіб. Це вказує на великі втрати особового складу ворога.
Цю інформацію підтвердив в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський, наголосивши, що російська армія сьогодні дійсно відчуває проблеми з особовим складом.
Росії не вдається сформувати нові дивізії
Щодоби противник втрачає на полі бою орієнтовно тисячу осіб. Сили оборони ефективно відпрацьовують по окупантах, загострюючи Росії проблему з комплектуванням своїх бригад.
Це реально так. Ворог планував у цьому році сформувати 14 нових дивізій, але вийшло зробити тільки сім. Дві дивізії морської піхоти складаються з одного полку. Інші сім не сформовані, термін перенесений на наступний рік,
– повідомив Сирський.
Тому, з його слів, Росія вимушена була забирати особовий склад цих дивізій і ним комплектувати бойові частини. Підсумовуючи, головнокомандувач ЗСУ зауважив, що росіяни мають втрати (загиблими) на певних ділянках фронту в 6 – 8 разів більше на день, ніж українська армія.
Як Росія намагається поповнити військо?
Путін наприкінці 2025 року підписав указ про проведення призову цілорічно, а не лише навесні та восени. Тобто тепер росіяни отримуватимуть повістки в період всього календарного року.
Росія почала залучати резервістів начебто для відбиття дронових атак по об'єктах своєї критичної інфраструктури (зокрема НПЗ). Крім того, як повідомив військовий аналітик Ян Матвєєв, серед росіян посилюють рекламну кампанію, пропонуючи значні виплати за підписання контрактів і обіцяючи службу буцімто тільки в тилу.
Країна-агресорка намагається відшукати бійців для своєї армії на тимчасового окупованих територіях України. Однак проводить там фільтрацію, маючи побоювання щодо набору у військо нелояльних до путінського режиму громадян.