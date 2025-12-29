Це реально так, – Сирський вказав на велику проблему Росії зараз

Путін днями заявив, що на фронті нині перебуває понад 700 тисяч його солдатів. Російські так звані воєнкори, підрахувавши, скільки раніше росіян було мобілізовано і скільки підписали контрактів, виявили розбіжність в понад мільйон осіб. Це вказує на великі втрати особового складу ворога.

Цю інформацію підтвердив в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський, наголосивши, що російська армія сьогодні дійсно відчуває проблеми з особовим складом.

Дивіться також Головний ресурс для війни вичерпується: експерти розібрали критичні проблеми путінської армії

Росії не вдається сформувати нові дивізії

Щодоби противник втрачає на полі бою орієнтовно тисячу осіб. Сили оборони ефективно відпрацьовують по окупантах, загострюючи Росії проблему з комплектуванням своїх бригад.

Це реально так. Ворог планував у цьому році сформувати 14 нових дивізій, але вийшло зробити тільки сім. Дві дивізії морської піхоти складаються з одного полку. Інші сім не сформовані, термін перенесений на наступний рік,

– повідомив Сирський.

Тому, з його слів, Росія вимушена була забирати особовий склад цих дивізій і ним комплектувати бойові частини. Підсумовуючи, головнокомандувач ЗСУ зауважив, що росіяни мають втрати (загиблими) на певних ділянках фронту в 6 – 8 разів більше на день, ніж українська армія.

Як Росія намагається поповнити військо?