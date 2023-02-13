Минулого тижня ЗСУ ліквідували рекордну кількість окупантів
Українські вояки продовжують протистояти російським загарбникам та не дають їм просуватися на різних напрямках фронту. Ба більше, якщо аналізувати офіційну статистику, то можна дійти висновку, що за минулий тиждень Збройні Сили відправили до Кобзона рекордне число окупантів.
Від початку повномасштабного вторгнення Кремль не втомлюється засвідчувати, що використовує людей як гарматне м'ясо, зовсім їх не шкодуючи. Лише за минулий тиждень (у період від 6 до 12 лютого) було знищено 6 180 загарбників. Про це інформує 24 Канал з посиланням на статистику ресурсу russian-casualties.in.ua, яка базується на даних Генштабу.
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Рекордний показник від 24 лютого
Вкотре закцентуємо, що Збройні Сили мінуснули шалену кількість окупантів. До того їм не вдавалося досягти таких результатів. Скажімо, у період від 28 лютого до 6 березня вони відправили до Кобзона 5 700 ворожих вояків. У період з 16 до 22 січня – 5 400, а з 7 до 13 листопада – 4 910 окупантів.
Втрати Росії від 24 лютого 2022 року / Статистика russian-casualties.in.ua
Окрім того, слід сказати, скільки техніки втратив ворог за минулий тиждень (у дужках – середньотижневий показник за весь час):
- танки – 52 (64) одиниці;
- бойові бронемашини – 77 (127) одиниць;
- артсистеми – 59 (45) одиниць;
- РСЗВ: 4 (9) одиниці;
- засоби ППО – 7 (5) одиниць;
- літаки – 2 (6) одиниці;
- вертольоти – 2 (6) одиниці;
- БпЛА – 49 (39) одиниць;
- крилаті ракети – 61 (17) одиниця;
- автотехніка та автоцистерни – 46 (101) одиниць;
- спецтехніка – 14 (4) одиниць.
З чим пов'язані шалені втрати у ворожому війську
- Зауважимо, що останніми тижнями ворог посилив наступальні дії напередодні річниці від початку повномасштабного вторгнення. Очевидно, керівництво ворожої держави планує досягти хоч якихось "успіхів" на полі бою, тому й кидає на загибель і знищення таку велику кількість вояків особового складу та техніки.
- Як зазначають експерти, Путін віддав наказ за будь-яку ціну вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Однак навряд "другій армії світу" вдасться втілити в життя ці плани, адже зараз їм не вдається штурмувати Бахмут та Вугледар.
- До речі, начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський зазначив, що українські військові розбили поблизу Вугледара на Донеччині "елітну" 155-ту бригаду морської піхоти Росії.