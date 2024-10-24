Ліквідували понад тисячу окупантів та 45 артилерійських систем: втрати ворога на 24 жовтня

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат на полі бою. Зокрема, протягом минулої доби наші військові ліквідували значну кількість особового складу та знищили багато одиниць техніки.

За добу Росія втратила 1240. Загальні бойові втрати ворога сягають 684 280.

Дивіться також Ворог просунувся в Селидовому і не тільки: оновлена карта від DeepState

Втрати Росії

Важливо розуміти, що всі цифри є приблизними, адже у місцях, де йдуть активні бойові дії, неможливо точно порахувати, скільки втрачає ворог.

Станом на 24 жовтня від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:

особового складу – близько 684 280 (+1240) осіб,

танків – 9090,(+2)

бойових броньованих машин – 18254 (+25),

артилерійських систем – 12719 (+45),

РСЗВ – 1236 (+2),

засобів ППО – 981 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17597 (+108),

крилатих ракет – 2625 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 27286 (+69),

спеціальної техніки – 3513 (+4).



Втрати ворога на 24 жовтня / Генштба ЗСУ