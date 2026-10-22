Понад тисяча окупантів і важлива техніка: Генштаб розкрив втрати Росії на 22 жовтня

Російський диктатор Володимир Путін, попри гучні заяви про готовність до переговорів, надалі марить ідеєю захоплення України. Так, ворожі солдати намагаються проводити наступальні дії, однак несуть суттєві втрати в техніці та живій силі.

Про нову партію ліквідованих окупантів повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

особового складу – близько 1 571 820 (+1 280) осіб;

танків – 12 439 (+3);

бойових броньованих машин – 25 594 (+8);

артилерійських систем – 51 447 (+44);

РСЗВ – 2 229 (+1);

засобів ППО – 1 719 (+3);

літаків – 449 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 575 142 (+1 750);

наземних робототехнічних комплексів – 2 997 (+7);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 165 641 (+363);

спеціальної техніки – 4 846 (2);

крилатих ракет – 5 138 (+0).



Втрати Росії / Генштаб

Слід уточнити, що напередодні повідомлялося про авіатрощі російських винищувачів. У мережі з'явилися кадри одного з інцидентів.

Вчорашній день, 21 жовтня, був абсолютно невдалим для авіації країни-агресорки. Противник втратив одразу 2 військових літаки. Однак ці дані Генштаб, як бачимо, не включив до звіту про втрати.

Під час навчально-тренувального польоту в Калінінградській області розбився винищувач Су-30СМ. Його екіпаж зміг катапультуватися, чого не скажеш про пілотів іншого літака – ще одна авіатроща Су-30СМ сталася під час виконання завдання. У тому випадку екіпаж загинув.