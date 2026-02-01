Мінус понад тисяча окупантів: Генштаб озвучив разючі втрати Росії на 1 лютого

Про нову партію втрат серед окупантів інформує Генштаб ЗСУ. Статистика містить рацючі цифри.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.26 орієнтовно склали:



Втрати Росії на 1 лютого / Інфографіка Генштабу

До речі, військовий Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко в коментарі 24 Каналу зазначив, що, за словами президента України, переважну більшість ворожих об'єктів – близько 80%, включно з піхотою противника українські оборонці уражають за допомогою безпілотників.

Днями на Покровському напрямку російські війська намагалися провести механізований наступ у районі населеного пункту Гришине, однак атаку зірвали Сили оборони. У ході бою українські захисники знищили броньовану техніку противника та завдали суттєвих втрат його особовому складу. Після цього триває зачистка місцевості з метою знищення залишків ворожої піхоти.

Крім того, українські військові успішно уразили зенітно-ракетний комплекс "Оса" поблизу Семенівки на тимчасово окупованій території Запорізької області.