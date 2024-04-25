ССО знищили ЗРК "Бук-М1", який готувався до запуску ракет: епічні кадри роботи військових

Українські військові завдають загарбникам втрат на полі бою. Зокрема, вдалося знищити зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1".

Сили спеціальних операцій знищили ЗРК "Бук-М1", який готувався до пуску ракет. Це сталося на одному із найгарячіших напрямків фронту.

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Епічні кадри

️Оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" противника, який готувався запустити ракети.

️Оператори передали координати ворожої цілі ракетно – артилерійському підрозділу Сил оборони. "Бук-М1" не встиг випустити жодної ракети, адже його було оперативно знищено.

На записі можна побачити майстерну роботу наших військових, які злагоджено працюють для того, аби ворог зазнав втрат.

Вдалося знищити "Бук-М1": дивіться відео

Втрати Росії на 25 квітня

Лише протягом минулої доби українські захисники ліквідували 1040 окупантів. Загалом російська армія вже втратила понад 460 тисяч особового складу. Однак навіть такі колосальні втрати не зупиняють ворога й він не полишає спроб атакувати.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягають: