Знищено 1510 окупантів і 183 одиниці техніки: втрати ворога станом на 13 січня
13 січня 2025, 07:19
Українські захисники успішно нищать техніку ворога та його особовий склад. З моменту повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 800 тисяч солдатів.
ЗСУ здійснили серію високоточних ударів по командних пунктах протиника на Донеччині. Так, нещодавно "прилетіло" по зосередженню росіян у Новогродівці, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Скільки солдатів і одиниць техніки Росія втратила за добу
- особового складу – близько 809760 (+1510) осіб,
- танків – 9764 (+8),
- бойових броньованих машин – 20315 (+26),
- артилерійських систем – 21876 (+37),
- РСЗВ – 1261 (+1) ,
- засоби ППО – 1044 (+2),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22204 (+183),
- крилаті ракети – 3018 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33708 (+110),
- спеціальна техніка – 3695 (+1)
Втрати ворога на 13 січня / Фото Генштаб