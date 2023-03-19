Ще 20 танків і понад 700 бійців: свіжі втрати ворога станом на 19 березня

Українські захисники та захисниці знищують окупантів, які намагаються захопити наші землі. Станом на 19 березня ЗСУ ліквідували вже 164 910 загарбників.

Лиш за минулу добу статистика втрат ворога поповнилася ще 710 бійцями. Відразу ж обмовимося, що ці цифри приблизні, адже підрахувати точну кількість ліквідованих росіян у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.

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Втрати ворога у техніці

Також росіяни позбулися чималої кількості техніки. На балансі "другої армії світу" стало на тисячі одиниць бойових машин менше. Детальніше зі статистикою пропонуємо ознайомитися далі.

танків – 3 532,

бойових броньованих машин – 6 853,

артилерійських систем – 2 568,

РСЗВ – 507,

засобів ППО – 268,

літаків – 305,

гелікоптерів – 290,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 159,

крилатих ракет – 907,

кораблів/катерів – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 408,

спеціальної техніки – 252.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 19 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Епіцентр бойових дій – Бахмут

На цьому наголосили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. У відомстві нагадали, що ворог не полишає своїх планів. Окупанти прагнуть вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. На це вони кидають усі наявні у себе сили.

Наступальні дії зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. І лиш за минулу добу наші військові відбили 83 атаки ворога на цій ділянці фронту.

Що стосується Бахмута, то наші військові відбили низку атак окупантів у північній частині міста. Крім того, відігнати ворогів вдалося у районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Богданівки. Тим часом загарбники продовжили поливати вогнем населені пункти навколо. Під обстріли потрапили Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.