Майже 1000 окупантів, 30 танків, РСЗВ, ППО: величезні втрати ворога на 25 січня
25 січня 2024, 07:59Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує атакувати Україну, проте зазнає колосальних втрат на полі бою в живій силі та техніці. Тільки за останню добу вороги втратили 950 одиниць особового складу.
З 24 лютого 2022 року ворог забрав життя у 379 610 своїх солдатів. Проте втрати можуть бути значно більші, адже порахувати їх важко через інтенсивні бойові дії.
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Яких втрат зазнали вороги
- особового складу – 379610 (+950);
- танків – 6257 (+30);
- бойових броньованих машин – 11621 (+42);
- артилерійських систем – 9067 (+59);
- РСЗВ – 972 (+1);
- засоби ППО – 660 (+1);
- літаків – 331 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+35);
- крилаті ракети – 1844 (+2);
- кораблі /катери – 23 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12044 (+39);
- спеціальна техніка – 1420 (+4).
Втрати ворога станом на 25 січня 2024 року
У Бєлгородській області впав російський Іл-76
- Орієнтовно об 11:15 24 січня у Бєлгородській області Росії впав їхній літак Іл-76. У російському міноборони цю інформацію підтвердили. Там заявили, що нібито на борту літака перебувало 65 українських полонених, 6 членів екіпажу та троє осіб, які нібито супроводжували полонених.
- Українська розвідка підтвердила дані про те, що 24 січня мав відбутись обмін, який не відбувся. У ГУР сказали, що Росія постійно повідомляла Україну про те, що в певний час треба забезпечити безпеку повітряного простору в районі міста Бєлгород. Проте цього разу Кремль цього не зробив.
- Володимир Зеленський заявив, що Росія грається із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Президент сказав, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння літака.