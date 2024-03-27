Понад 1000 бійців і сотня одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 27 березня

Українські військові продовжують вибивати ворога з рідної землі. Лиш за минулу добу вдалося відправити на той світ 1030 російських загарбників. Також на брухт перетворили чимало одиниць техніки так званої "другої армії світу".

Звернімо увагу, що загальна статистика втрат у живій силі від початку повномасштабного вторгнення вражає. Нашим військовим вдалося розправитися з 439 190 російськими загарбниками. Цифра може бути більшою, адже точно підрахувати усіх ліквідованих окупантів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Слід також розуміти, що щоденно Росія втрачає мільйони доларів, коли наші військові успішно знищують техніку ворога. На брухт за понед два роки вдалося перетворити тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також автомобілів і автоцистерн.

Російські загарбники не піднімуть у небо ще кілька сотень літаків і кілька сотень гелікоптерів. Не зможуть вивести у море два десятки суден і один підводний човен. Усе це завдяки винахідливості та влучності наших Сил оборони, які щодня завдають ворогові колосальних втрат.

танків – 6904;

бойових броньованих машин – 13 216;

артилерійських систем – 10 931;

РСЗВ – 1019;

засоби ППО – 728;

літаків – 347;

гелікоптерів – 325;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8578;

крилаті ракети – 2015;

кораблі /катери – 26;

підводні човни – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 539;

спеціальна техніка – 1794.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 27 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Як зазначили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах скупчення живої сили, озброєння та військової техніки ворога.

Також підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу з боєприпасами російських загарбників.

Крім того, відомо, що впродовж минулої доби зафіксували 67 бойових зіткнень.