Понад 300 тисяч ліквідованих ворогів та сотні техніки: шалені втрати ворога на 1 листопада

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ щодня мінусують сотні ворогів. Тільки за минулу добу окупанти втратили 680 одиниць особового складу.

Проте втрати ворога можуть бути значно більшими, адже їх важко підрахувати через інтенсивність боїв.

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Які втрати ворога на фронті

особового складу – близько 301 490 (+680);

танків – 5223 (+12);

бойових броньованих машин – 9834 (+30);

артилерійських систем – 7250 (+23);

РСЗВ – 846 (+2);

засоби ППО – 563 (+1);

літаків – 321 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5468 (+28);

крилаті ракети – 1547 (+1);

кораблі, катери – 20 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9624 (+34);

спеціальна техніка – 1019 (+3).



Які втрати ворога 1 листопада 2023 року

Останні новини про втрати окупантів

31 жовтня втрати Росії на війні в Україні перетнули позначку в 300 тисяч загиблих. Проте керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко переконаний, що це не завадить Росії воювати проти України.

За його словами, кількість жертв для ворога є умовним поняттям. Адже багато хто із західних оглядачів та в Україні помилявся, прогнозуючи поріг чутливості шалених втрат у Росії.

До речі, втрати Росії у війні дорівнюють вже 19 арміям НАТО. Адже, наприклад, у Чехії тільки 26 тисяч регулярних військ, у Португалії – 27 тисяч.

Втрати Росії більші, ніж 19 армій НАТО / Інфографіка 24 Каналу