Майже 900 окупантів, танки, артилерія та інша техніка: шалені втрати ворога на 3 листопада

Окупанти марно намагаються наступати на деяких напрямках фронту. Водночас ЗСУ активно мінусують ворогів та їхню техніку.

Тільки за останню добу російські загарбники втратили 850 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути більшими, адже підрахувати їх під час інтенсивних боїв важко.

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Які втрати окупантів на фронті

особового складу – близько 303 270 (+850);

танків – 5265 (+24);

бойових броньованих машин – 9901 (+24);

артилерійських систем – 7328 (+36);

РСЗВ – 854 (+4);

засоби ППО – 566 (+0);

літаків – 322 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5495 (+7);

крилаті ракети – 1551 (+2);

кораблі /катери – 20 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9691 (+33);

спеціальна техніка – 1034 (+2).



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