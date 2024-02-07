Ще майже 900 окупантів, 7 танків і 20 артсистем: шалені втрати ворога на 7 лютого

7 лютого 2024, 07:58
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російські військові у війні проти України продовжують втрачати колосальну кількість своїх бійців і техніки. Лиш за минулу добу наші захисники ліквідували 890 бійців ворога.

Звернімо увагу, що втрати від початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року – вражають ще більше. Загальна цифра наближається до позначки у 400 тисяч ліквідованих окупантів. Станом на ранок 7 лютого мовиться про 391 470 бійців так званої "другої армії світу", які відправилися на "концерт Кобзона".

Читайте також Росіяни розпочали масштабний наступ на новому напрямку: як за тиждень змінилась карта фронту

Втрати ворога у техніці

Також за майже два роки повномасштабного вторгнення росіяни втратили чимало своєї техніки. На брухт наші військові перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, автомобілів і автоцистерн. Крім того, ворог не дорахується кількох сотень літаків і кількох сотень гелікоптерів. А ще загарбники не дорахуються десятків суден і одного підводного човна.

  • танків – 6372;
  • бойових броньованих машин – 11 879;
  • артилерійських систем – 9387;
  • РСЗВ – 980;
  • засобів ППО – 665;
  • літаків – 332;
  • гелікоптерів – 324;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7177;
  • крилатих ракет – 1849;
  • кораблів /катерів – 24;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 486;
  • спеціальної техніки – 1497.


Актуальна статистика втрат ворога станом на 7 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Автор: Назарій Лазур