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24 Канал Новини України Мінус 1440 окупантів, 2 засоби ППО та понад 2 тисячі БпЛА: втрати ворога на 17 серпня
17 серпня, 06:57
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Мінус 1440 окупантів, 2 засоби ППО та понад 2 тисячі БпЛА: втрати ворога на 17 серпня

Юлія Харченко

Україна продовжує завдавати значних втрат російським окупантам. Щодня Сили оборони знищують десятки одиниць ворожої техніки та живої сили противника.

Про актуальні втрати Росії повідомили у Генштабі ЗСУ.

Які втрати ворога?

За даними Генерального штабу з початку повномасштабної війни станом на 17 серпня 2026 окупанти втратили:

  • особового складу – 1 468 760 (+1 440) осіб;
  • танків – 12 272 (+2);
  • бойових броньованих машин – 12 272 (+2);
  • артилерійських систем – 12 272 (+2);
  • РСЗВ – 2 037 (+3);
  • засобів ППО – 1 572 (+2);
  • літаків – 439 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 465 497 (+2 093);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 273 (+16);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 135 448 (+597);
  • спеціальної техніки – 4 540 (+5);
  • крилатих ракет – 5 010 (+3).


Втрати ворога у війні з Україною станом на 17 серпня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, за 1 – 15 серпня підрозділи "Птахи СБС" уразили близько 5 тисяч російських військових, заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді. Також українські дрони били по військових підприємствах, паливній та енергетичній інфраструктурі, об'єктах флоту й логістичних маршрутах окупантів.

Крім того, у ніч проти 16 серпня українські військові уразили місця дислокації берегового ракетного комплексу "Бастіон" в окупованому Криму. Росія зазнала втрат у техніці та живій силі, а її можливості завдавати ракетних ударів із півострова були суттєво послаблені.

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