Мінус 1440 окупантів, 2 засоби ППО та понад 2 тисячі БпЛА: втрати ворога на 17 серпня

Україна продовжує завдавати значних втрат російським окупантам. Щодня Сили оборони знищують десятки одиниць ворожої техніки та живої сили противника.

Про актуальні втрати Росії повідомили у Генштабі ЗСУ.

Які втрати ворога?

За даними Генерального штабу з початку повномасштабної війни станом на 17 серпня 2026 окупанти втратили:

особового складу – 1 468 760 (+1 440) осіб;

танків – 12 272 (+2);

бойових броньованих машин – 12 272 (+2);

артилерійських систем – 12 272 (+2);

РСЗВ – 2 037 (+3);

засобів ППО – 1 572 (+2);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 465 497 (+2 093);

наземних робототехнічних комплексів – 2 273 (+16);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 135 448 (+597);

спеціальної техніки – 4 540 (+5);

крилатих ракет – 5 010 (+3).



Втрати ворога у війні з Україною станом на 17 серпня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, за 1 – 15 серпня підрозділи "Птахи СБС" уразили близько 5 тисяч російських військових, заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді. Також українські дрони били по військових підприємствах, паливній та енергетичній інфраструктурі, об'єктах флоту й логістичних маршрутах окупантів.

Крім того, у ніч проти 16 серпня українські військові уразили місця дислокації берегового ракетного комплексу "Бастіон" в окупованому Криму. Росія зазнала втрат у техніці та живій силі, а її можливості завдавати ракетних ударів із півострова були суттєво послаблені.