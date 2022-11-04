Ступак пояснив, чому збільшилася кількість російських втрат

Упродовж останнього тижня Генштаб ЗСУ публікує рекордні втрати серед російських окупантів. Кожного дня вдається знищувати і 600, 700, і понад 800 загарбників.

Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, такі втрати серед окупантів зараз цілком логічні, адже вони починають заганяти на фронт мобілізованих.

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Стоять, як барани, і чекають прильотів

Як наголошує Ступак, усі ці партії російських мобілізованих ще взагалі не обстріляні і багато хто повністю без досвіду. У них немає страху перед війною. Вони досі сприймають бойові дії в Україні як своєрідне "сафарі", де можна постріляти, заробити грошей та привезти умовний унітаз.

Є багато відео, коли вони стоять просто в полі. Стоять, як барани. Шоломів нема, броніків нема, техніки нема. Їх відправили стояти. Наші вираховують таких відчайдух і відправляють по них артилерійський залп. Так і скошує їх десятками,

– зазначив Ступак.

Була інформація, що деколи окупанти ставлять загороджувальні загони або ж мінують територію прямо за позиціями. Все це роблять, щоб натовпи "мобіків" не тікали зі своїх окопів.

Саме тому цілком логічно, що зараз втрати серед російських окупантів серйозно зросли. Після того, як українські військові перекосять чергову партію "мобіків", росіяни заганяють нові групи.

Ступак пояснив, чому втрати окупантів так сильно зросли: дивіться відео

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 74 840 особового складу. За минулу добу, 3 листопада, українські військові відправили на "концерт до Кобзона" аж 840 ворогів.

Крім того, ЗСУ вже знищили 2750 танків, 5580 бойових броньованих машин, 1772 артилерійські системи, 391 реактивну систему залпового вогню, 201 засіб ППО, 277 літаків, 258 гелікоптерів тощо. Більше статистики читайте за посиланням.