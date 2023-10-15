Знищено СУ-25, "Термінатор" і вогнеметну систему "Сонцепьок": звіт ЗСУ по Таврійському напрямку

Наші військові продовжують знищувати російських загарбників. Відомо, що на Таврійському напрямку ЗСУ перетворили на брухт штурмовик Су-25 та іншу техніку ворогів.

Детальніше про результативну роботу наших військових розповів командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Дізнайтеся, яких ще втрат зазнали російські загарбники на Таврійському напрямку.

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Втрати ворога ростуть

Як зазначає Тарнавський, втрати окупантів у живій силі продовжують зростати. Крім того, наші військові ОСУВ "Таврія" на Донеччині збили Су-25, знищили бойову машину підтримки танків "Термінатор", а також одну важку вогнеметну систему залпового вогню "Сонцепьок". Він додав, що бойова робота триває.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на півдні України та наступальної операції на Мелітопольському напрямку,

– додав Тарнавський.

Він зазначив, що впродовж минулої доби окупанти завдали 27 авіаційних ударів, провели 49 бойових зіткнень, а також здійснили 901 артилерійський обстріл.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" впродовж доби виконали 1 876 вогневих завдань.

Загалом ворог втратив 797 своїх бійців. Крім того, на брухт перетворені 26 одиниць техніки: Су-25, 4 танки, 10 ББМ, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 4 автівки. Також відомо про 2 склади боєприпасів, які вдалося знищити.

Загальні втрати ворога ростуть