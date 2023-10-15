Знищено СУ-25, "Термінатор" і вогнеметну систему "Сонцепьок": звіт ЗСУ по Таврійському напрямку
Наші військові продовжують знищувати російських загарбників. Відомо, що на Таврійському напрямку ЗСУ перетворили на брухт штурмовик Су-25 та іншу техніку ворогів.
Детальніше про результативну роботу наших військових розповів командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Дізнайтеся, яких ще втрат зазнали російські загарбники на Таврійському напрямку.
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Втрати ворога ростуть
Як зазначає Тарнавський, втрати окупантів у живій силі продовжують зростати. Крім того, наші військові ОСУВ "Таврія" на Донеччині збили Су-25, знищили бойову машину підтримки танків "Термінатор", а також одну важку вогнеметну систему залпового вогню "Сонцепьок". Він додав, що бойова робота триває.
Сили оборони України продовжують ведення оборони на півдні України та наступальної операції на Мелітопольському напрямку,
– додав Тарнавський.
Він зазначив, що впродовж минулої доби окупанти завдали 27 авіаційних ударів, провели 49 бойових зіткнень, а також здійснили 901 артилерійський обстріл.
Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" впродовж доби виконали 1 876 вогневих завдань.
Загалом ворог втратив 797 своїх бійців. Крім того, на брухт перетворені 26 одиниць техніки: Су-25, 4 танки, 10 ББМ, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 4 автівки. Також відомо про 2 склади боєприпасів, які вдалося знищити.
Загальні втрати ворога ростуть
- Звернімо увагу на статистику, якою поділилися зранку 14 жовтня у Генштабі ЗСУ. Вона свідчить про те, що ворог продовжує на щоденній основі зазнавати колосальних втрат.
- За добу 13 жовтня наші захисники ліквідували 970 російських загарбників. Якщо говорити про цифру від початку повномасштабного вторгнення, то йдеться про 286 890 окупантів.
- Також за понад півтора року повномасштабного вторгнення на брухт перетворили 4 940 танків, 9 337 бойових броньованих машин, 6 833 артилерійських систем, 811 РСЗВ і 547 засобів ППО.
- А ще російські загарбники не дорахуються 317 літаків, 316 вертольотів, 5 265 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 531 крилатої ракети, 20 кораблів, 1 підводного човна, 9 225 автомобілів і автоцистерн і 971 одиниці спецтехніки.