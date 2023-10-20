31 танк, 74 ББМ і понад 1000 окупантів: колосальні втрати ворога на Таврійському напрямку

Російські військові продовжують зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Так, на Таврійському напрямку окупанти залишилися без понад тисячі своїх бійців.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він детальніше розповів про втрати російського війська на Таврійському напрямку.

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Окупанти зазнають колосальних втрат

Понад 200 одиниць пошкодженої та знищеної ворожої техніки за добу. Загальні втрати окупантів на Таврійському напрямку у живій силі – 1051 особа. Бойові дії тривають,

– наголосив Тарнавський.

За словами Тарнавського, окупанти завдали 1 ракетного, 18 авіаційних ударів. Крім того, зафіксували 43 бойові зіткнення. Також російські загарбники здійснили 859 артилерійських обстрілів.

Він зазначив, що підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" упродовж доби виконали 1500 вогневих завдань. Внаслідок цього втрати ворога поповнилися на 1051 бійця, а ще двоє потрапили до полону.

Якщо говорити про втрати ворога у техніці, то в окупантів стало на 143 одиниці менше. Мовиться про 31 танк, 74 ББМ, 6 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 18 БпЛА та 10 одиниць автомобільної техніки. А ще у російських загарбників стало на один склад з боєприпасами менше. Крім того, пошкоджень зазнали 63 одиниці техніки ворога, зокрема, 20 танків.

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