Втрати у російській армії на війні проти України: утворилася величезна прірва між регіонами

Журналісти з'ясували, що Росія перед відправленням на фронт в Україну готує бійців всього декілька днів. Навіть в Афганістан солдатів готували від 4 місяців до пів року.

Журналісти з'ясували й кількість осіб з різних регіонів, які мобілізує Кремль. Ба більше, середньостатистичний загиблий у 2023 році – це 34-річний зек, який пішов на фронт з колонії.

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Що з'ясували журналісти про втрати ворога

На кінець грудня (2023 року – 24 Канал) нам удалося встановити імена понад 40 тисяч російських військових, які загинули за весь час вторгнення в Україну. З них 15 520 – загинули минулого року, а щонайменше 24 100 – 2023-го року. Реальний рівень втрат російської армії набагато вищий, але ці дані допомагають зробити деякі висновки про стан російської армії під час війни,

– пояснило видання.

Журналісти запевнили, що буквально у 2022 році типовому загиблому російському військовому, чию смерть вдалося підтвердити виданню, був 21 рік і він був солдатом-контрактником. Найчастіше десантником, мотострілком чи морпіхом. Натомість цього року це 34-річні зеки, яких завербувало міноборони.

Щодо втрат Росії у регіонах, то станом на 21 грудня максимальну кількість загиблих військових з регіону назвали влада та ЗМІ Краснодарського краю – 1495. Та якщо перерахувати дані з урахуванням щільності чоловічого населення в кожному регіоні, то список вийде іншим.

Для мешканців Туви та Бурятії ймовірність бути вбитим на війні в Україні цього року була у 30 – 40 разів вищою, ніж для москвичів,

– заявило видання.

За їхніми даними, за числом загиблих окупантів лідирують:

Краснодарський край,

Свердловська область,

Башкортостан,

Челябінська область.



Втрати ворога, які встановили журналісти / Скриншот з видання

Аналізуючи публічну інформацію та дані з кладовищ журналісти:

до кінця грудня встановили імена 40 010 загиблих;

проаналізувавши дані 70 кладовищ, ЗМІ з'ясували – кількість тих, про кого повідомлялося публічно, приблизно така ж, як кількість військових могил, про загибель яких не було згадки в ЗМІ або соцмережах;

тобто реальна кількість загиблих може бути як мінімум удвічі вищою – тобто понад 80 000 осіб.

Окрім того, журналісти порахували також загиблих на території тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей. Врешті вийшло орієнтовно понад 103 000 окупантів.

Варто запевнити, що це тільки дані з відкритих джерел тих, кого змогла встановити преса. Насправді вони значно більші.