Тіла валяються посеред лісу, на дорозі, в хатах і сараях: як окупанти "дбають" про своїх
Росіяни зазнають колосальних втрат у війні проти України. Водночас вони щоденно демонструють, що "сваїх нє брасают".
Так, джерела 24 Каналу поділилися з нами відео. На одному можна побачити, як посеред лісу рядочком у пакетах лежить з десяток окупантів в Олешківському лісі. Друге ми навмисне вирішили не додавати, адже воно демонструє те, що залишилося від загарбника у пакеті. Повірте, нічого доброго на нього не чекало.
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Ліквідованих ворогів кидають всюди
Рядочок пакетів – лише частина картини "сваїх нє брасаєм". Як зазначають наші джерела, росіяни не завдають собі клопоту. Вони просто кидають своїх ліквідованих бійців усюди, де лише можливо.
Так, тіла валяються не лише у лісі, а й посеред дороги, у сараях, хатах. Власне, що найбільше вражає той факт, що навіть запакованих у пакети вони з собою не вивозять.
Окупанти кинули своїх "двохсотих" у пакетах посеред лісу: дивіться відео
Загарбники продовжують зазнавати втрат. Так, ракетно-зенітний полк ППО ворогів в окупованому Криму, ймовірно, зазнав у ніч проти 30 жовтня атаки. Відомо про майже два десятки поранених внаслідок удару.
По ворогові буцімтозавдали ракетного удару близько 3 ночі. Сталося це неподалік села Оленівка. Власне, під атаку потрапило місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО міністерства оборони Росії.
Як кажуть самі окупанти, поранень зазнали 17 їхніх військових. Відомо також про пошкодження 5 автомобілів. Один із них відновленню не підлягає.
Скоро буде 300 тисяч "двохсотих"
- Звернімо увагу, що за минулу добу наші військові ліквідували 860 російських загарбників. Якщо ми говоримо про загальну статистику втрат ворога у живій силі, то мовиться про близько 299 940 бійців.
- Також на брухт перетворили 5 190 танків, 9 775 бойових броньованих машин, 7 202 артилерійські системи, 834 РСЗВ, 559 засоби ППО, 321 літак і 324 гелікоптери.
- Крім того, так звана "друга армія світу" втратила 5 419 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 544 крилатих ракет, 20 суден, 1 підводний човен, 9 555 автомобілі і автоцистерни та 1 014 одиниці спеціальної техніки.
- Додамо, що впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки окупантів.
- Крім того, підрозділи ракетних військ уразили 6 районів скупчення живої сили, зброї та техніки, пункт управління, 3 зенітно-ракетні комплекси, а також 6 артилерійських засобів ворога.