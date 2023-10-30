Тіла валяються посеред лісу, на дорозі, в хатах і сараях: як окупанти "дбають" про своїх

Росіяни зазнають колосальних втрат у війні проти України. Водночас вони щоденно демонструють, що "сваїх нє брасают".

Так, джерела 24 Каналу поділилися з нами відео. На одному можна побачити, як посеред лісу рядочком у пакетах лежить з десяток окупантів в Олешківському лісі. Друге ми навмисне вирішили не додавати, адже воно демонструє те, що залишилося від загарбника у пакеті. Повірте, нічого доброго на нього не чекало.

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Ліквідованих ворогів кидають всюди

Рядочок пакетів – лише частина картини "сваїх нє брасаєм". Як зазначають наші джерела, росіяни не завдають собі клопоту. Вони просто кидають своїх ліквідованих бійців усюди, де лише можливо.

Так, тіла валяються не лише у лісі, а й посеред дороги, у сараях, хатах. Власне, що найбільше вражає той факт, що навіть запакованих у пакети вони з собою не вивозять.

Окупанти кинули своїх "двохсотих" у пакетах посеред лісу: дивіться відео

Загарбники продовжують зазнавати втрат. Так, ракетно-зенітний полк ППО ворогів в окупованому Криму, ймовірно, зазнав у ніч проти 30 жовтня атаки. Відомо про майже два десятки поранених внаслідок удару.

По ворогові буцімтозавдали ракетного удару близько 3 ночі. Сталося це неподалік села Оленівка. Власне, під атаку потрапило місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО міністерства оборони Росії.

Як кажуть самі окупанти, поранень зазнали 17 їхніх військових. Відомо також про пошкодження 5 автомобілів. Один із них відновленню не підлягає.

Скоро буде 300 тисяч "двохсотих"