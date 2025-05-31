Скільки військових потрібно втрачати Росії щодня, щоб відчути справжні проблеми

Україна повинна значно підвищити темпи втрат російської армії, щоб зламати здатність Росії продовжувати війну. Нині ворог щодня втрачає до 1800 солдатів, а потрібно – у кілька разів більше.

Лише тоді Кремль буде змушений або оголосити масштабну мобілізацію, або зменшити інтенсивність бойових дій. Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко назвав 24 Каналу приблизну цифру.

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Втрати ворога мають зрости у кілька разів

У нинішніх умовах, згідно з останніми заявами Дмітрія Медведєва, з початку року Росії вдалося мобілізувати близько 157 тисяч громадян. Це означає, що щомісяця російська мобілізаційна машина виробляє приблизно по 30 тисяч нових рекрутів – фактично, нового гарматного м'яса для армії.

Якщо порівняти цю цифру з оцінками втрат, які російська армія зазнає щодня, можна зробити висновки щодо її спроможності вести війну далі. За період активних бойових дій на фронті та на території Курської та Бєлгородської областей, добові втрати росіян сягали 1500 – 1800 осіб. Якщо помножити це на 30 днів, отримаємо не набагато більше, ніж 30 тисяч солдатів.

Додатково, варто врахувати ще близько 14 – 15 тисяч північнокорейських військових, яких Росія, за повідомленнями, залучає до оборонних дій на власній території. Відповідно навіть з урахуванням "іноземних підкріплень", Росія або виходить на нуль по втратах і поповненнях, або має мінімальний резерв. Проте це перевага, яка тримається лише на здатності постійно "знаходити" нову живу силу по всій території Росії.

Отже, ключ до переваги України – не лише в посиленні мобілізації, а насамперед у збільшенні темпів втрат у російської армії. Якщо росіяни почнуть втрачати не 1000 – 1500 солдатів на день, а 2500 – 4000, за збереження поточних темпів мобілізації (30 тисяч на місяць), то вже за кілька місяців російське політичне керівництво буде змушене ухвалювати важке рішення.

Навіть Північна Корея навряд чи допоможе,

– підкреслив Тарас Жовтенко.

Диктатору Владіміру Путіну доведеться або оголошувати масштабну мобілізацію в Росії, на що він поки не готовий, або суттєво знижувати інтенсивність бойових дій, щоб повернутися в умовну "зону комфорту".

Зазначимо, російська армія втратила 1250 солдатів на війні в Україні за 30 травня. Загальні втрати Росії становлять 987 330 осіб вбитими і пораненими.