27 січня, 17:15
Складно, але реально, – Зеленський про завдання знищувати 50 тисяч окупантів на місяць

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Володимир Зеленський заявив, що завдання знищувати 50 тисяч російських солдатів на місяць є складним, але реалістичним і оптимальним для України.
  • Президент підкреслив важливість використання дронів та аналітики для досягнення такого рівня втрат, а також розвитку захисту від російських дронів.

Володимир Зеленський заявив, що 50 тисяч російських втрат у солдатах на місяць – це оптимальний рівень. За словами українського лідера, досягнути таких значень складно, але цілком реально.

Про це Володимир Зеленський заявив у виступі під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали".

Що сказав Зеленський про завдання знищувати 50 тисяч окупантів на місяць?

Володимир Зеленський зазначив, що завдання українських підрозділів – забезпечити такий рівень знищення окупанта, коли російські втрати стануть більшими, ніж обсяг поповнення, яке вони щомісячно можуть відправляти у війська. За словами президента, це реалістичне завдання.

Коли йдеться про 50 тисяч російських втрат на місяць – це оптимальний рівень. Це завдання складне, безумовно, але з усім тим – це оптимальний рівень, щоб у Росії почали зважувати, що вони роблять та заради чого вони воюють, 
– сказав глава держави.

Президент підкреслив, що завдання Міністерства оборони України, нашої армії та всіх Сил оборони та безпеки України – гарантувати саме такий рівень російських втрат. 

"Це можна зробити. Передусім дронами, безумовно, всіх типів. Чітким аналізом і висновками з проведених бойових операцій. Також – достатньо високим рівнем навченості та злагодженості дій наших воїнів, ваших підрозділів", – наголосив Зеленський. 

Український очільник зауважив, що рівень російських втрат не може бути першою й останньою ключовою метою роботи українських військових з технологіями. Важливо також збільшувати контроль простору на глибину від фронту, щоб знищувати логістику ворога, його операторів дронів, загалом силу окупанта. 

Важливо й надалі розвивати напрямок захисту від російських "Шахедів", інших ударних дронів, від дронів-розвідників. Треба, щоб і еволюція наших перехоплювачів не відставала від змін російських ударних дронів, 
– заявив Володимир Зеленський.

До речі, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив в етері 24 Каналу, що для збільшення втрат ворога на фронті потрібно посилювати завдання ударів по точках, де зосереджені сотні або тисячі російських бійців. А щоб завдавати таких ударів, потрібні відповідні системні засоби, про які Україна давно просить партнерів.

Звідки взялася ціль знищувати 50 тисяч загарбників на місяць?

  • Новий міністр оборони України Михайло Федоров зазначив, що знищення 50 тисяч російських загарбників є однією зі стратегічних цілей держави у війні. Це має змусити Росію до миру.

  • Федоров зазначив, що у грудні 2025 року українці вбили 35 тисяч окупантів й усі ці втрати верифіковані на відео. Міністр підкреслив, що проблеми з особовим складом у ворога вже стали очевидними.

  • Володимир Зеленський, говорячи про втрати росіян на грудень 2025, зазначив, що за один місяць вони вже перевищили втрати радянської армії за 10 років війни в Афганістані. В це число входять убиті та поранені російській військові.