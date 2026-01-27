Складно, але реально, – Зеленський про завдання знищувати 50 тисяч окупантів на місяць

Володимир Зеленський заявив, що 50 тисяч російських втрат у солдатах на місяць – це оптимальний рівень. За словами українського лідера, досягнути таких значень складно, але цілком реально.

Про це Володимир Зеленський заявив у виступі під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали".

До теми Десятки одиниць техніки та сотні солдатів: втрати ворога на 27 січня

Що сказав Зеленський про завдання знищувати 50 тисяч окупантів на місяць?

Володимир Зеленський зазначив, що завдання українських підрозділів – забезпечити такий рівень знищення окупанта, коли російські втрати стануть більшими, ніж обсяг поповнення, яке вони щомісячно можуть відправляти у війська. За словами президента, це реалістичне завдання.

Коли йдеться про 50 тисяч російських втрат на місяць – це оптимальний рівень. Це завдання складне, безумовно, але з усім тим – це оптимальний рівень, щоб у Росії почали зважувати, що вони роблять та заради чого вони воюють,

– сказав глава держави.

Президент підкреслив, що завдання Міністерства оборони України, нашої армії та всіх Сил оборони та безпеки України – гарантувати саме такий рівень російських втрат.

"Це можна зробити. Передусім дронами, безумовно, всіх типів. Чітким аналізом і висновками з проведених бойових операцій. Також – достатньо високим рівнем навченості та злагодженості дій наших воїнів, ваших підрозділів", – наголосив Зеленський.

Український очільник зауважив, що рівень російських втрат не може бути першою й останньою ключовою метою роботи українських військових з технологіями. Важливо також збільшувати контроль простору на глибину від фронту, щоб знищувати логістику ворога, його операторів дронів, загалом силу окупанта.

Важливо й надалі розвивати напрямок захисту від російських "Шахедів", інших ударних дронів, від дронів-розвідників. Треба, щоб і еволюція наших перехоплювачів не відставала від змін російських ударних дронів,

– заявив Володимир Зеленський.

До речі, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив в етері 24 Каналу, що для збільшення втрат ворога на фронті потрібно посилювати завдання ударів по точках, де зосереджені сотні або тисячі російських бійців. А щоб завдавати таких ударів, потрібні відповідні системні засоби, про які Україна давно просить партнерів.

Звідки взялася ціль знищувати 50 тисяч загарбників на місяць?