СБС встановили три рекорди за 17 днів жовтня: яких втрат зазнав ворог

Жовтень ще не завершився, а українські безпілотники вже встановили одразу кілька рекордів за кількістю уражень особового складу противника. Найрезультативнішим стало 17 жовтня, коли підрозділи СБС перевершили попередній максимум.

Повідомили Сили безпілотних систем ЗС України.

Які результати показали СБС у жовтні?

За даними оборонців, три найвищі добові показники ураження особового складу противника за весь час спостережень зафіксували саме в жовтні 2026 року.



До трійки найрезультативніших днів увійшли:

17 жовтня — 657 уражень особового складу противника;

4 жовтня — 637 уражень;

13 жовтня — 633 ураження.

Таким чином, 17 жовтня підрозділи СБС встановили новий абсолютний рекорд, перевершивши попередній максимум на 20 уражень.

Статистика уражень противника / Фото СБС

У Силах безпілотних систем наголосили, що всі три найкращі результати за весь період спостережень зафіксували лише за перші 17 днів жовтня.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ назвав втрати російської армії з початку 2026 року та визначив місяць, коли українські захисники знищили найбільше окупантів.