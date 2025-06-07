Знищено сотні одиниць: ЗСУ вдарили по локомотиву з колоною російської техніки

Українські захисники продовжують завдавати ворогові болючих втрат. Так, на Півдні вони розбили ворожу колону техніки.

У зверненні президент Зеленський підтвердив знищення 3 "Іскандерів" та Су-35 упродовж минулого тижня. Також він розповів про нові ураження російської логістики, передає 24 Канал.

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Уражено понад 100 одиниць техніки Росії

Увечері Сили оборони Півдня повідомили, що 7 червня воїни вразили локомотив із колоною ворожої техніки. Втрати противника склали 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Також було окреслено ситуацію на полі бою. Упродовж доби на Новопавлівському напрямку захисники відбили 24 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Запоріжжя, Комар, Новопіль, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле, у напрямку Дачного, Багатиря.

Крім того, противник 5 разів атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки та в бік Полтавки на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку, у районі П'ятихаток та у напрямку Павлівки, загарбники здійснили дві марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували, намагаючись наблизитися до українських позицій.