Російські ДРГ намагалися маневрувати: ЗСУ знищили ще 7 ворожих човнів

Українські захисники продовжують ліквідовувати російські ДРГ на Півдні. Лише за минулу добу знищили 7 ворожих човнів.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня. Наталія Гуменюк зауважила, що загарбники намагалися маневрувати, передає 24 Канал.

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ЗСУ знищили ще 7 ворожих човнів

Українські військові продовжують працювати по диверсійно-розвідувальних групах. Росіяни намагаються імітувати активність, зокрема, в районі островів.

За минулу добу в нас було знищено 7 човнів, на яких такі групи намагалися маневрувати,

– підкреслила Гуменюк.

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