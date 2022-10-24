Рідкісний радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1" знищили ЗСУ на Херсонщині: чому це важливо

На Херсонщині продовжуються тяжкі бої між окупантами й українськими захисниками. ЗСУ вдалося знешкодити рідкісну розвідувальну техніку окупанта.

Військові Збройних Сил "вполювати" російську радіолокаційну станцію ворога "Зоопарк-1". Варто зазначити, що перший "Зоопарк" на Донбасі помітили ще у 2019 році.

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Що таке "Зоопарк-1" і чому до нього така увага

"Зоопарк-1" – це російський розвідувальний комплекс вітчизняного виробництва. Загарбники дуже пишаються цією розробкою і кажуть, що аналогів йому у світі немає.

Інформація про те, що його перекинули на Донбас підтвердилася у 2019 році, коли воїнам ЗСУ вдалося отримати відповідні відеодокази. Минули роки й зараз, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, українські військові знищили один з цих "унікальних і неповторних" розвідувальних комплексів.

Для чого використовують "Зоопарк-1"

Цю техніку окупант використовує в розвідувальних цілях. За допомогою радіолокаційної станції ворог може визначати позиції українських РСЗВ, артилерії та мінометів, а також систем ППО.

Загарбники також користуються ним, щоб скоригувати свій вогонь, контролювати, чи немає поблизу українських безпілотників, або авіації. 23 жовтня українським захисникам вдалося вкоротити віку предмету гордості росіян.

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Для чого окупанти збирають сили на лівому березі Херсонщини

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що загарбники обрали лівий берег, бо там є дуже вигідна для оборони позиція. За його словами, там зараз концентрується багато російських резервів.

Штурмувати Дніпро – практично нереально. Тож окупантам достатньо просто перетнути річку, щоб отримати непоганих природний щит.

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