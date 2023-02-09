Перед ЗСУ і "Термінатор" не встояв: бійці розтрощили розхвалений росіянами БМПТ
Джерело:Сергій Гайдай
Українські захисники знищили розхвалений російськими пропагандистами БМПТ "Термінатор". Виявилось, що він не такий вже й "невразливий".
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ знищили розхвалений російськими пропагандистами БМПТ "Термінатор".
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ЗСУ знищили БМПТ "Термінатор"
Нещодавно росіяни на своєму головному пропагандистському каналі хизувалися бойовою машиною підтримки танків з гучною назвою "Термінатор".
Стільки красивих слів про те, що машину майже неможливо знищити….майже. На фото від луганських захисників саме той "Термінатор",
– сказав Гайдай.
Що відомо про БМПТ "Термінатор"
Це російська бойова машина вогневої підтримки, призначена для ураження танконебезпечних засобів супротивника у складі танкових формувань. А також для знищення живої сили, яка має гранатомети, протитанкові комплекси й стрілецьку зброю.
Росіяни лякали своїми "Термінаторами" Україну ще до початку повномасштабного вторгнення. Точно зафіксовано, що вони використовували їх у битві за Сєвєродонецьк та трасу Бахмут – Лисичанськ.
Втрати ворога в Україні
- З 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже 135 010 одиниць особового складу. Лиш впродовж минулої доби, 8 лютого, захисники ліквідували 910 російських загарбників.
- Також наші воїни знищили багато ворожої техніки. Зокрема 3 255 танків, 6 468 бойових броньованих машин, 2 244 артилерійських систем, 463 РСЗВ, 232 засобів ППО, 295 літаків – 295, 285 гелікоптерів та багато іншого.