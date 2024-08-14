Чи має відстрочку студент, який був відрахований, а потім продовжив навчання: відповідь юристки

Студент, якого відрахували з університету, отримає відстрочку тільки у разі поновлення на навчанні та/або переведення з одного закладу до іншого.

За законом, студенти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий, мають право на відстрочку. Особливості оформлення відстрочки для студентів розповіла адвокатка Марина Бекало.

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Чи може студент втратити відстрочку

Для того аби студент отримав відстрочку, потрібно не вступати на бакалавра, а поновитися в тому ВНЗ в якому він був відрахований та продовжити навчання.

Хлопець отримає відстрочку, але тільки у разі поновлення на навчанні та/або переведення з одного закладу до іншого. Тобто, не буде порушенням послідовності якщо студента буде поновлено в тому ВНЗ з якого він був відрахований та буде продовжувати навчання рівня бакалавра,

– розповіла юристка.

Не вважається порушенням послідовності наступне здобуття освіти: здобувача освіти було поновлено на навчання або переведено з іншого закладу освіти, а попереднє навчання було за таким же рівнем, що й поточне навчання.

В Інструкції Міністерства освіти і науки також наводиться приклад до цього пункту:

Наприклад: здобувач освіти у 2021 році вступив для здобуття освітнього ступеня бакалавра, а у 2023 році був відрахований. У 2024 році поновився для продовження навчання для продовження здобуття ОС бакалавра. У Довідці буде зазначено «Так, не порушує». Звертаємо увагу, що у разі поновлення (поновлення з іншого ЗО, переведення з іншого ЗО) у картці здобувача має бути заповнено поле "Інформація про попереднє навчання", яке є обов'язковим для врахування послідовності навчання,

– йдеться в документі.

До слова, раніше стало відомо, що військовозобов'язані чоловіки-українці не зможуть оновити посвідчення водія за кордоном, якщо не оновили дані в ТЦК. Окрім того, такі чоловіки також не зможуть реєструвати автівки чи отримувати нове посвідчення водія.